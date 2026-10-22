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El Bayern de Múnich está pendiente del estado físico de Luis Diaz después de que el extremo sufriera un contratiempo durante su partido de Champions League contra el Arsenal. El internacional colombiano entró como suplente en la segunda mitad, pero tuvo que retirarse poco antes del pitido final en el Allianz Arena.

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Una sustitución en los últimos minutos despierta el temor a una lesión

El gigante alemán empató 2-2 en un disputado encuentro contra el Arsenal el martes por la noche, pero el resultado quedó eclipsado por la preocupación por su atacante estrella. Diaz comenzó el partido en el banquillo, pero entró en el minuto 68 en sustitución de Ismael Saibari mientras Vincent Kompany buscaba el gol de la victoria. Sin embargo, tuvo que abandonar el campo en el minuto 90, visiblemente frustrado.

Durante los últimos compases del partido, Diaz se sentó sobre el césped e indicó al personal médico que no podía continuar por unas molestias musculares. La situación sigue siendo motivo de preocupación para la directiva del Bayern, ya que el extremo arrastraba un problema físico leve antes del encuentro europeo. La decisión de darle entrada desde el banquillo está ahora bajo escrutinio, especialmente porque no pudo completar los 20 minutos restantes del partido.

Diaz rebaja el temor a una baja prolongada





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Las preocupantes imágenes sobre el césped ensombrecieron de inmediato el partido y dejaron a compañeros, cuerpo técnico y aficionados muy inquietos por la gravedad de la lesión. Sin embargo, esa preocupación colectiva dio paso al alivio cuando se vio al jugador de 29 años salir del estadio por su propio pie, con una actitud tranquila y animada que contrastaba con el malestar que había mostrado en el campo.

En declaraciones a Sky Sport en la madrugada del miércoles, el jugador trató de disipar cualquier temor que aún persistiera y tranquilizó a los aficionados al asegurar que no es «nada grave». Confiado en recuperarse pronto, añadió que espera volver a jugar tras descansar solo unos días.

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Kompany expresa su preocupación

Kompany admitió que la situación médica no era ideal, especialmente por el carácter recurrente del problema. En declaraciones a los medios poco después del pitido final, el técnico belga expresó cierta inquietud por el estado de su influyente extremo. Señaló que, aunque todavía no había hablado detenidamente con el jugador, las señales eran algo preocupantes.

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«No hemos hablado mucho. Espero que no sea nada grave. Pero cuando ocurre por segunda vez, siempre te preocupas un poco», explicó Kompany a DAZN.

Antes incluso de que comenzara el partido contra el Arsenal, Kompany había dejado claro que Diaz no estaba al 100 % físicamente. El entrenador reveló que el jugador se había perdido parte de los entrenamientos, pero tenía muchas ganas de contribuir en el encuentro de la Champions League. «No entrenó al 100 %, pero esta mañana me dijo: “Entrenador, quiero estar ahí y me gustaría jugar”. Es bueno para nosotros que pueda estar en el banquillo. Puede tener un papel y probablemente lo tenga si se encuentra bien durante el calentamiento», había declarado Kompany antes del inicio.

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El impacto en los próximos compromisos del Bayern

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El Bayern espera ahora con inquietud para ver cómo responde Diaz al tratamiento durante las próximas 48 horas. Con la lucha por el título de la Bundesliga cada vez más intensa y más partidos europeos en el horizonte, perder a un jugador de su calibre sería un golpe importante para los planes tácticos de Kompany. La plantilla ya atraviesa un periodo de muchos partidos y sus efectivos en las bandas se pondrán a prueba si el colombiano tiene que pasar un tiempo de baja.

Aunque la valoración del propio jugador fue positiva, es probable que los servicios médicos le realicen más pruebas para asegurarse de que no haya daños a largo plazo. El club espera que se cumpla el pronóstico de Diaz de una rápida recuperación mientras busca aprovechar la buena dinámica de sus últimas actuaciones.