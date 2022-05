Luis Díaz envió mensaje en inglés al Liverpool: "See you in Paris"

Los Reds no paran de celebrar su clasificación a la final de la Champions League, donde esperan por Real Madrid o Manchester City, tras una emocionante clasificación en España, a costa del Villarreal.

Y es que la increíble remontada de los ingleses en el Estadio de La Cerámica tiene nombre propio: Luis Díaz. El atacante colombiano fue el encargado de cambiarle la cara a la ofensiva del equipo en el segundo tiempo, tras unos primeros 45 minutos de espanto donde Villarreal lo tuvo al borde del knock out.

Con su gol de cabeza, Díaz le dio la tranquilidad a los rojos de ponerse arriba en la serie y continuar dominando las acciones hasta liquidar con el tanto de Mané, razón por la cual 'Lucho' fue elegido la figura del partido que valió una clasificación celebrada por él entre lágrimas.

Luis Díaz es hermoso. Dan ganas de abrazarlo al ver su reacción tras la clasificación del Liverpool a la final de la #UCL pic.twitter.com/v3rcd9mk8j — Pablo Ríos González (@riosgonzalezp) May 3, 2022

Asimismo, Klopp destacó la presencia del guajiro y su trascendencia en el desarrollo del segundo tiempo: "Tuvo un impacto espectacular en el partido ¡Qué gol! Y tuvo algunas situaciones más. Él mostró un rendimiento top hoy".

Ya con el tiquete a Paris asegurado, el propio Díaz fue el encargado de enviarle un mensaje a toda la afición que seguramente llegará en masa hasta la 'Ciudad Luz' para aguardar la séptima coronación en Europa. "Thank you, see you in Paris", dijo el cafetero que con pocos partidos ya ha logrado colarse en la historia del club y la hinchada que lo alienta.