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Luis Diaz es titular indiscutible en el Bayern de Múnich cuando está sano. El FC Barcelona también quiso fichar al colombiano en su momento.

El director deportivo del Barça, Deco, todavía lamenta que no se concretara el fichaje de Diaz. En una entrevista con Catalunya Radio, al preguntarle qué jugador le habría gustado fichar en el pasado, Deco mencionó al extremo izquierdo de 29 años del Bayern de Múnich.

Sin embargo, el fichaje del entonces jugador del Liverpool resultó especialmente complicado por la situación económica de los catalanes. Diaz acabó fichando por el Bayern de Múnich por 70 millones de euros. Desde su llegada a Múnich, suma unos extraordinarios 31 goles y 24 asistencias en 62 partidos. Actualmente está de baja por una rotura de un haz muscular.

Además de Diaz, el Barça, al igual que el Bayern de Múnich, también tenía en su agenda a Nico Williams, del Athletic de Bilbao, aquel verano. Pese a todas las informaciones que apuntaban a un inminente fichaje del extremo español por el Barça, donde juega su compañero de selección Lamine Yamal, Williams acabó renovando por diez años en Bilbao.

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Diaz no fue el único jugador que el Bayern le arrebató a los catalanes en el verano de 2025. El Barça también habría partido con ventaja para fichar a Jonathan Tah, pero, debido a la delicada situación económica del club, no pudo garantizar al internacional alemán que podría inscribirlo. Tah acabó llegando gratis al club más veces campeón de Alemania y, desde entonces, forma la pareja titular de centrales junto a Dayot Upamecano.