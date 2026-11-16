Luis de la Fuente expresa «orgullo y gratitud» por la selección española después de que Inglaterra, con diez jugadores, pusiera fin en Madrid a su racha de 43 partidos sin perder, récord europeo

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El seleccionador de España, Luis de la Fuente, se ha negado a criticar a sus jugadores después de que Inglaterra, con diez futbolistas, pusiera fin el domingo a su racha de 43 partidos invicta, récord europeo, con una victoria por 3-2 en la Liga de Naciones de la UEFA. Pese a reaccionar en los últimos minutos en el Metropolitano de Madrid, los vigentes campeones del mundo cayeron al segundo puesto del Grupo A3.

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La reacción final se queda dolorosamente corta

De la Fuente vio cómo su equipo perdía 3-0 antes de cumplirse una hora de juego. Harry Kane transformó un penalti antes del descanso y después marcaron Ezri Konsa y Ben White. La expulsión de Elliot Anderson por una falta sobre Lamine Yamal dio una oportunidad a España, y Mikel Oyarzabal marcó desde los 11 metros. Nico Williams anotó el segundo en el minuto 75, pero los locales no lograron empatar.

El seleccionador elogia una racha histórica sin derrotas

El tropiezo del domingo puso fin a una racha de 968 días sin perder que se remontaba a una derrota en un amistoso ante Colombia en marzo de 2024. Fue la racha más larga de una selección europea en todas las competiciones, sin contar las tandas de penaltis.

Sin reprochar nada a su plantilla tras el pitido final, De la Fuente afirmó: «Solo tengo palabras de orgullo y gratitud para los jugadores, y hay que valorar lo que se ha hecho hasta ahora. Quien venga después de mí deberá mejorarlo. Estoy orgulloso de una trayectoria fantástica y de todo lo que queda por delante».

«Hay que saber ganar y perder, y en los primeros 30 minutos nos vimos superados. [Inglaterra] fue mejor; impuso su dominio. Después cambiaron las cosas; tuvimos algunas ocasiones y, con el 0-3 en contra, hay que reconocer lo que hicimos.

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«Pero no hay excusas. Su portero fue decisivo. Ese 0-3 y la primera media hora nos perjudicaron mucho ante un rival muy fuerte».

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Las lesiones agravan el mal comienzo

El resultado supuso apenas la segunda derrota en casa de España en 41 partidos, desde otro 3-2 ante Inglaterra en octubre de 2018, y su primera derrota en Madrid desde que cayó ante Inglaterra en febrero de 1987.

Al detallar los problemas físicos de su plantilla, De la Fuente añadió: «Cuando los partidos no empiezan bien, las situaciones adversas se acumulan. [Marc] Pubill tuvo un problema en el tobillo, [Pau] Cubarsi sufrió una distensión muscular y [Martin] Zubimendi también... Pero pudimos reaccionar y los jugadores lo dieron todo.

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«Es una pena que no consiguiéramos al menos un empate, pero estoy orgulloso, e insisto una y otra vez, de este fantástico grupo de jugadores».

El segundo clasificado espera el sorteo de la fase eliminatoria

Tras ganar sus cinco primeros partidos del Grupo A3 y asegurarse una plaza en la fase eliminatoria antes del encuentro decisivo del domingo, España sigue adelante y disputará los cuartos de final de la Liga de Naciones en marzo, pese a ceder el primer puesto a Inglaterra. Sin embargo, terminar en segunda posición significa que España se enfrentará a uno de los otros primeros de grupo cuando se disputen los cruces de cuartos de final la próxima primavera. Antes de eso, De la Fuente esperará que Marc Pubill, Pau Cubarsi y Martin Zubimendi se recuperen pronto de sus respectivas molestias al regresar a sus clubes.