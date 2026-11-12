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El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha defendido con contundencia a Lamine Yamal después de que se acusara a la estrella del Barcelona de recibir un trato de favor por su llegada tardía a la concentración de la selección. El técnico ha cargado contra las «mentiras» en torno a la ausencia del adolescente en el próximo partido ante Chequia debido a un problema en la rodilla.

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De la Fuente defiende el retraso en la incorporación de Yamal

De la Fuente ha rechazado tajantemente las afirmaciones de que Yamal recibe un trato de favor. El delantero del Barcelona obtuvo permiso para incorporarse a la concentración de la selección más tarde que sus compañeros.

Yamal no viajó con el equipo para el partido de España contra Chequia en la Liga de Naciones del jueves. El adolescente sufre actualmente una inflamación en la rodilla derecha. Notó las molestias por primera vez tras la victoria del Barcelona por 2-1 ante el Atlético de Madrid. Los servicios médicos de España evaluaron el problema y decidieron que permaneciera en su club para recibir el tratamiento inicial.

El seleccionador de España arremete contra las invenciones y mentiras de los medios

De la Fuente expresó su profunda frustración por la cobertura mediática del retraso en la incorporación de Yamal. El seleccionador se mostró visiblemente molesto ante las insinuaciones de que el joven futbolista goza de un estatus privilegiado dentro del equipo.

«Lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor, la ausencia de veracidad y la invención», declaró De la Fuente, según recoge ESPN. «Por eso he contado quizá más de lo que debería, pero es la única manera de que la gente sepa la verdad».

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Dejó claro que no tolerará informaciones falsas sobre la armonía de su equipo: «No soporto a quienes intentan engañarte y mienten», añadió.

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La prudencia médica prevalece en el caso del joven del Barcelona

La decisión de retrasar la incorporación de Yamal obedeció exclusivamente a motivos médicos, con el objetivo de evitarle un viaje innecesario. De la Fuente subrayó que se siguió el protocolo habitual.

«Nuestros servicios médicos le evaluaron y decidí que, para evitar el viaje, era mejor que se quedara en casa para recibir tratamiento en su club», explicó. «Lamine no tiene ningún privilegio especial. Habríamos hecho lo mismo con cualquier otro jugador».

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Yamal no es el único jugador que se incorpora tarde a la concentración. El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal también retrasó su llegada mientras se recuperaba de una enfermedad en San Sebastián.

Yamal apunta al próximo duelo contra Inglaterra

De la Fuente ha mantenido un contacto estrecho con Yamal durante toda la semana. El seleccionador confirmó que la recuperación del extremo avanza bien. España lidera actualmente su grupo de la Liga de Naciones con 12 puntos y ya se ha asegurado una plaza en cuartos de final. Inglaterra le sigue en segunda posición con nueve puntos, por lo que el encuentro del domingo será decisivo en la lucha por el primer puesto.