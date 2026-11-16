Compartir Sigue a GOAL en Google

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha destacado la «fantástica» actuación de James Trafford después de que el portero impulsara a Inglaterra hacia una histórica victoria por 3-2 en Madrid. El guardameta del Leeds United realizó varias paradas de talla mundial para conservar una ventaja ajustada e infligir una inusual derrota a los vigentes campeones del mundo y de Europa.

Anuncios

Trafford frena la reacción final de España en el Metropolitano

Trafford justificó su titularidad con una actuación decisiva en los últimos minutos en el estadio Metropolitano. El portero del Leeds realizó una doble parada crucial ante Fermin Lopez y Aymeric Laporte, e Inglaterra, con diez jugadores, resistió durante un tenso último cuarto de hora para sellar una victoria por 3-2 en la Liga de Naciones el domingo.

Inglaterra había tomado el control antes con un inicio dominante, en la que posiblemente fue su actuación más completa bajo las órdenes de Tuchel. El capitán Harry Kane abrió el marcador de penalti justo antes del descanso, y los defensas del Arsenal Ezri Konsa y Ben White marcaron tras la reanudación para establecer una ventaja de tres goles.

El partido cambió de forma brusca cuando Elliot Anderson fue expulsado, lo que dio a España la oportunidad de iniciar la remontada. Mikel Oyarzabal transformó el penalti posterior y el suplente Nico Williams culminó una jugada colectiva fluida para dejar a la Roja a un gol, pero las intervenciones de Trafford protegieron la ventaja visitante.

De la Fuente elogia al portero de Inglaterra

De la Fuente dio entrada a Fermin, Williams, Pedri y Dean Huijsen en la segunda parte para intentar remontar, pero se marchó de Madrid elogiando la resistencia de Trafford. «Con los cambios queríamos ir a por todas e intentar generar más ocasiones», explicó. «Generamos algunas, pero el portero de Inglaterra hizo una actuación fantástica y evitó dos o tres posibles goles en los últimos diez o 15 minutos. En cualquier caso, hubo muchas alternativas, pero quiero insistir en lo fantástica que estuvo Inglaterra esta noche».

Anuncios Anuncios

También reveló lo que dijo en el vestuario local, conmocionado tras un revés poco habitual. Añadió: «En cuanto al vestuario, cuando no estás acostumbrado a perder, os miráis unos a otros y os preguntáis: “¿Qué ha pasado aquí?”. Así que ¿qué les dije a mis jugadores? Les dije que no habíamos perdido en tres años y que habíamos ganado todos los torneos importantes. Solo quería decirles lo orgulloso que estoy de ellos por eso. Es una lástima que no tengamos otro partido próximamente: tenemos que esperar hasta marzo».

Related Topics

Termina la racha de 43 partidos sin perder de España e Inglaterra acaba primera de grupo

La victoria en la capital española permitió a Inglaterra asegurarse el primer puesto de su grupo de la Liga de Naciones con 15 puntos. El resultado también puso fin a la extraordinaria racha de 43 partidos sin perder de España y supuso una derrota poco habitual para la vigente campeona del Mundial y de la Eurocopa.

Pese al fin de esa racha de tres años, De la Fuente insistió en que su equipo podía sacar muchas conclusiones positivas de sus logros y de su reacción final. «Hay muchas cosas positivas aquí», continuó. «Es muy difícil llegar hasta aquí, alcanzar las cifras que hemos alcanzado. Lo que hemos hecho es histórico. Hemos sido campeones de la Liga de Naciones, de la Eurocopa y del Mundial. Todo es positivo.

Anuncios

«Pero sabemos ganar y sabemos perder. Y hay que decir que nos enfrentamos a un rival al que habíamos logrado vencer en el pasado, pero que fue mejor en los primeros 30 minutos. Tuve la sensación de que podíamos lograrlo cuando se quedaron con un jugador menos, pero estoy muy orgulloso de este equipo, de su hambre y de sus ganas. Estoy convencido de que lo mejor para este equipo está por llegar».

España no volverá hasta marzo mientras Inglaterra gana impulso

España tendrá que esperar hasta marzo para disputar su próximo partido, por lo que la plantilla de De la Fuente deberá reflexionar sobre su primera derrota en tres años antes de reagruparse para buscar un puesto en la final de la Liga de Naciones. Mientras la vigente campeona de Europa y del mundo deberá transformar su frustración en impulso para la próxima primavera, Inglaterra termina el parón internacional reforzada tras acabar primera de grupo y lograr una victoria a domicilio de peso bajo las órdenes de Tuchel.