Lucumí se destaca en el once ideal de la jornada en Champions League

Jhon Janer Lucumí está viviendo el mejor momento de su carrera deportiva. Con solo 21 años, el defensor caleño ya está afianzado en la titular del y ya está dando de qué hablar en Europa con sus actuaciones.

El defensor de la Selección se jugó un partidazo en la segunda jornada de la , siendo clave en el Genk para sostener el cero ante el complicado de Carlo Ancelotti. En total sumó 17 recuperaciones y sacó hasta un balón de la raya.

Su excelente nivel lo llevó a integrar el equipo ideal de la fecha en la Liga de Campeones, completando la zaga junto a Hakimi ( ) y Meunier ( ). En el xi también se destacan figuras de la talla de Lewandowski (Bayern) y Salah ( ).

Así quedó el equipo ideal de la segunda jornada de Champions:

Burki (Borussia Dortmund); Hakimi (Borussia Dortmund), Jhon Janer Lucumí (Genk), Meunier (PSG); Gnabry (Bayern Munich), Van De Beek ( ), Dennis (Brujas), Salah (Liverpool); Minamino ( ), Lewandowski (Bayern Munich) y Firmino (Liverpool).

