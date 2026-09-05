El capitán del Feyenoord, Luciano Valente, está enormemente orgulloso de su equipo tras la victoria por 1-3 sobre el NEC. El conjunto de Róterdam tuvo una preparación algo turbulenta por el culebrón de traspaso en torno a Anis Hadj Moussa, pero por eso mismo la actuación es «aún más meritoria», cuenta Valente a ESPN.

«No quiero hablar demasiado de eso, por supuesto está claro todo lo que está pasando», responde Valente sobre la situación de Hadj Moussa. «Son grandes cantidades, así que eso es complicado para alguien. Lo que finalmente ocurra con ello, depende de ellos. No quiero meterme mucho en eso».

Según se informa, el extremo argelino podría pasar a ganar unos 50 millones de euros en cinco años en el Ittihad Club. Pero para ello el Feyenoord tendría que dejarle salir, y eso de momento todavía no ha sucedido. Actualmente hay una oferta de unos 40 millones de euros en De Kuip.

«Claro que es molesto, genera un poco de inquietud», es la clara opinión de Valente sobre la ausencia de su compañero. «Pero por eso mismo tiene aún más mérito cómo hemos estado hoy aquí como equipo. Lo resolvimos muy bien, esto es lo que los aficionados quieren ver».

Quien acaparó el protagonismo en la segunda mitad en el Feyenoord fue el debutante de diecisiete años Jerayno Schaken. Con su gol se convirtió en el debutante más joven en marcar en la historia de la Eredivisie.

«Un fenómeno, ¿eh?», se ríe Valente. «No, no debemos ir demasiado rápido. Lo está haciendo superbien en los entrenamientos y hoy pudo aprovechar su oportunidad. Qué gol, eso es calidad».

«Estoy súper orgulloso de él. Lo que también es bonito es que después de su gol juega de una manera muy madura. Eso es muy meritorio a su edad, que no vaya solo a por esas acciones. Jugó el partido de una forma muy madura».