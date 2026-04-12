Luciano Valente, muy frustrado tras el NEC - Feyenoord: «Es realmente una vergüenza»

El domingo, Feyenoord y NEC empataron 1-1. El momento clave fue la amarilla que Philippe Sandler recibió por derribar a Ayase Ueda cuando se iba solo. En Feyenoord creen que debió ser roja, y Luciano Valente lo deja claro.

En la segunda parte, con el Feyenoord 0-1, Ueda recibió un pase en profundidad. Sandler falló en el cálculo de la trayectoria del balón y derribó al japonés.

El árbitro Serdar Gözübüyük solo mostró amarilla, decisión que, según Tjaronn Chery, tomó porque el portero Gonzalo Crettaz estaba muy cerca de Ueda. Van Persie mostró su descontento tras el partido y Valente también está furioso.

«Por lo que yo he visto, es realmente una vergüenza», comienza Valente. «Todavía tengo que revisar las imágenes, así que quizá esté diciendo tonterías ahora mismo. Pero tal y como lo viví en el campo, me parece realmente muy grave que haya tomado esa decisión».

«Eso también cambia un partido. Si ellos se quedan con diez, el partido se vuelve completamente diferente. Es una lástima», afirma Valente, quien reconoce que la decisión de Gözübüyü «encaja en la temporada del Feyenoord». «Tenemos muchos momentos de este tipo».

«En parte nos lo hemos buscado, pero esa decisión no depende de nosotros. Es sacar la roja y punto. No oí más del árbitro; ya fuera que dijera que tropezó o lo que sea... Pita falta», concluye Valente.

El NEC se quedó con once jugadores y salvó un punto gracias a un gol del exjugador del Feyenoord Danilo en el último suspiro del descuento. El Feyenoord sufre las consecuencias: sigue segundo, pero su ventaja sobre NEC (1 punto), FC Twente (2) y Ajax (4) es mínima.