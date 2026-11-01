Luciano Valente le recuerda a Rafael van der Vaart a una leyenda portuguesa: «¿Lo conocen?»

El Feyenoord se dejó puntos valiosos el sábado por la noche ante el Fortuna Sittard. Luciano Valente marcó el 1-0 y volvió a firmar una actuación convincente, aunque tampoco él pudo evitar que los de Limburgo rescataran un empate 1-1. El analista Rafael van der Vaart aseguró en Studio Voetbal estar profundamente impresionado por el centrocampista, a quien comparó con el exfutbolista y actual presidente del Benfica Rui Costa.

«El Feyenoord ha creado muchas ocasiones, pero se ha olvidado de marcar», comenzó la analista Imke Courtois. «Sigue siendo un buen equipo. Se nota que la banda derecha está hecha para las combinaciones entre Read, Hadj Moussa y Zechiël, que se suma a ellos. En la izquierda está Valente, que se mete hacia dentro y es genial».

También para Van der Vaart, Valente fue el más destacado en De Kuip. «Entre otras cosas, porque vi un pase que me hizo pensar: esto sí que es... También pisa mucho más el área que la temporada pasada».

Van der Vaart vio entonces un magnífico pase en profundidad de Valente a Zechiël, que no aprovechó la ocasión y disparó al lateral de la red. «De esto, en realidad, no hace falta decir nada. Casi me alegro de que falle, porque eso hace que el pase sea aún más bonito».

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«De verdad creo que se parece a Rui Costa, ya lo he dicho otras veces. ¿Lo conocéis?», preguntó Van der Vaart en voz alta. La presentadora Eline de Zeeuw no sabía de quién hablaba. «¿Koster?».

«Jugó en el Milan, también llevaba las medias bajas y jugaba con mucha facilidad. Se parece mucho a él», concluyó Van der Vaart. Costa disputó 94 partidos internacionales con Portugal y era conocido, entre otras cosas, por su técnica, sus pases en profundidad y su control del balón.

Costa jugó tres años en el Benfica al principio de su carrera, antes de marcharse a la Fiorentina cuando la Serie A era, según muchos, la mejor liga del mundo. En Florencia formó una dupla letal con Gabriel Batistuta antes de marcharse al AC Milan en 2001.

Tras ganar, entre otros títulos, una Champions League (2003), Il Maestro regresó al Benfica, donde puso fin a su carrera en 2008. Ese mismo año se convirtió en director deportivo del Benfica, cargo que ocupó durante nada menos que trece años. Desde 2021 es presidente de «su» Benfica.