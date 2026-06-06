Luciano Valente (Feyenoord) responde a las críticas con un tatuaje

Arriésgate o pierde la oportunidad. Esa frase está tatuada en la pierna de Luciano Valente. El centrocampista de 22 años se la hizo tras fichar por el Feyenoord el verano pasado.

En Feyenoord Magazine explica: «Me lo hice porque, al llegar, todos opinaban si estaría a la altura».

«Cada día, al abrir Instagram, veía mi foto y los comentarios. Puedes decir que no los leerás, pero al final sí lo haces», reconoce.

El doble internacional con la selección holandesa encontró la forma de lidiar con ello: «Siempre supe que podía recurrir a mis padres y aún puedo hacerlo».

«Es una forma segura de ser tú mismo y hacer lo que te gusta. Y si fracasas, pues forma parte del proceso. En casa lo vemos así: no todo sale bien siempre».

«Todo empieza por tener mucha confianza en ti mismo y en lo que vas a hacer. Yo tenía mucha confianza antes de fichar por el Feyenoord. Hay que saber aguantar cuando la gente habla de ti y no tomárselo todo demasiado en serio», concluye Valente.

En su primera temporada con el Feyenoord, Valente disputó 43 partidos oficiales, marcó tres goles y dio nueve asistencias.