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El entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, ha confirmado que el joven delantero Kerim Alajbegovic tiene opciones de jugar más minutos en la visita del jueves por la noche al AZ en la Europa League. El talento bosnio de 19 años se ganó su confianza tras marcar su primer gol en la Serie A en la victoria en casa por 2-0 ante el Nápoles del domingo.

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El joven delantero tendrá más minutos en Europa

Spalletti planea premiar al joven atacante con otra participación europea en los Países Bajos tras quedar impresionado por su rápida adaptación en Turín. Al marcar el domingo con 19 años y 41 días, el bosnio se convirtió en el jugador extranjero más joven de la historia en anotar en un partido de la Serie A entre la Juventus y el Napoli. Además, es el delantero más joven que ha marcado un gol y dado una asistencia en las cinco grandes ligas europeas durante la temporada 2026-27.

El entrenador elogia su madura actuación en la liga

Solo otros cuatro delanteros nacidos en 2007 o después han logrado marcar y asistir en esas ligas esta temporada, lo que sitúa a la promesa de la Juventus junto a Lamine Yamal, Charalampos Kostoulas, Jay Robinson y Paul Mendy.

Al valorar la irrupción del joven antes del encuentro del jueves, Spalletti declaró: «Alajbegovic asumió la responsabilidad. Un jugador joven como él suele dar un paso atrás en los momentos difíciles, pero, en cambio, hizo una contribución importante para superar esas dificultades.

»En un principio se le fichó como un jugador con buenas perspectivas, pero, viendo su rendimiento y su respuesta, estamos contentos de darle un poco más de responsabilidad».

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El técnico modera las expectativas sobre el joven

Aunque al exseleccionador de Italia le ha sorprendido gratamente la rapidez con la que el delantero se ha adaptado al fútbol profesional, quiere evitar que recaiga sobre él una presión excesiva.

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Spalletti confirmó que el joven participará contra el equipo de la Eredivisie, ya sea como titular o desde el banquillo, y añadió: «Es agradable ver esta respuesta, pero es difícil jugar con regularidad a este nivel, así que no nos precipitemos.

»Puedo decir que disputará parte del partido [contra el AZ], ya sea antes o después».

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Los invictos afrontan una prueba en los Países Bajos

El encuentro del jueves será el primer enfrentamiento oficial entre el AZ y la Juventus en competición europea, y ambos clubes llegan con historiales destacados. Los anfitriones neerlandeses no han perdido ninguno de sus últimos cinco enfrentamientos europeos contra equipos italianos, con cuatro victorias y un empate, mientras que el equipo de Turín nunca ha caído en sus tres partidos de la Europa League contra clubes de la Eredivisie. En esos encuentros frente a equipos neerlandeses, saldados con dos victorias y un empate, la Juventus ha marcado siete goles y solo ha encajado uno.