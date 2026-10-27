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El entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, ha elogiado a Harry Kane después de que el capitán de Inglaterra ganara el Balón de Oro 2026 en Londres el lunes por la noche y ha calificado sus cifras de «espeluznantes». El italiano reveló que tanto él como su cuerpo técnico consideraron que era una elección lógica y añadió que era justo que el premio recayera en un jugador que no siempre recibe tanta atención como algunos de sus rivales.

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Spalletti considera lógica la elección de Kane como ganador del Balón de Oro

Kane fue proclamado ganador del Balón de Oro masculino el lunes por la noche en el London Palladium, tras imponerse a Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri y Lionel Messi. Desde entonces no han dejado de llegarle mensajes de felicitación.

En la rueda de prensa previa al partido del martes, preguntaron a Spalletti qué opinaba de la victoria de Kane y si alguno de sus actuales jugadores de la Juventus podría aspirar al mayor premio individual del fútbol mundial en los próximos años.

Spalletti elogia las «aterradoras» cifras de Kane

Spalletti no quiso hablar de las posibilidades de su plantilla y respondió: «Mis jugadores y yo tenemos otros objetivos de los que hablar». Sin embargo, sí dedicó numerosos elogios al delantero del Bayern de Múnich.

«Lo hablé con mi cuerpo técnico y pensamos que era justo concedérselo», dijo Spalletti. «Fue una elección lógica dada la calidad del jugador. Tiene unas cifras aterradoras, aunque no siempre se le destaque tanto como a otros jugadores. Así debe ser».

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La temporada de récord de Kane con el Bayern de Múnich

Las cifras de Kane respaldan, sin duda, la valoración de Spalletti. El capitán de Inglaterra marcó 73 goles durante la temporada 2025-26, más que ningún otro jugador, y solo Messi ha logrado más en una sola temporada europea, con 81 en la 2011-12. También llevó al Bayern a conquistar un doblete nacional con sus goles.

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Kane suma ya 156 goles en apenas 159 partidos desde que llegó procedente del Tottenham por 100 millones de libras (127 millones de dólares) hace tres años, cuando Lothar Matthaus lo calificó de «demasiado viejo y demasiado caro». A sus 33 años, es el cuarto ganador de mayor edad del premio.

¿Qué les espera a Kane y Spalletti?

Tras recibir por fin un reconocimiento que llevaba mucho tiempo esperando, Kane volverá a centrarse en el Bayern, que aspira a defender su doblete nacional.

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También perseguirá el gran título que aún falta en su palmarés, con la Champions League como objetivo evidente, mientras Spalletti se centra en los «otros objetivos» que se ha marcado para la Juventus.



