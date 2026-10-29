Luciano Spalletti admite que la clasificación de la Serie A preocupa mucho a los jugadores de la Juventus tras la sorprendente derrota ante el Genoa

Compartir Sigue a GOAL en Google

Luciano Spalletti ha expresado su profunda preocupación por el estado anímico de la plantilla de la Juventus tras una dura derrota ante el Genoa. El técnico juventino sugirió que la posición actual del club en la clasificación de la Serie A está empezando a afectar negativamente al rendimiento de sus jugadores sobre el terreno de juego.

Anuncios

Aumenta la presión en la Juventus

Spalletti no ocultó su frustración tras la decepcionante actuación de la Juventus en Marassi, donde cayó ante un combativo Genoa. El veterano entrenador señaló la carga psicológica que afecta actualmente a su plantilla y advirtió de que la presión derivada de su posición en la clasificación se está convirtiendo en un obstáculo visible. Con los resultados sin acompañar, el peso de las expectativas parece estar dificultando que el equipo lleve a la práctica su juego en los partidos.

«Últimamente me ocurre demasiado a menudo que me sorprende lo que veo en un partido, porque es distinto de lo que vi en el anterior», explicó el entrenador, según recoge Sky Sport Italia. «El caso es que en Lecce había visto ciertas cosas, luego no entrenamos y hoy veo otras. Hoy en día se juega a un ritmo alto, con mucha intensidad, hay duelos por todas partes y nosotros seguimos siendo frágiles en ese aspecto. Además, marcaron dos goles también por errores nuestros. Nosotros tuvimos un par de ocasiones y después todo se hizo más cuesta arriba. Incluso esta situación que vivimos en la clasificación y los resultados que hemos conseguido nos están pesando un poco mentalmente».

Disculpas a la afición bianconera

Consciente de la gravedad de la derrota y de la mala actuación del equipo, Spalletti aprovechó la rueda de prensa posterior al partido para pedir disculpas directamente a los aficionados desplazados. El técnico, plenamente consciente de la importancia de la derrota y de la falta de energía mostrada por su equipo, se negó a escudarse en excusas. Su prioridad fue dirigirse a los aficionados que habían viajado antes de analizar lo que había fallado sobre el césped.

«Lo primero que hay que hacer es pedirles disculpas; después podemos hablar de todo. Si tenemos que hablar de las dificultades que hemos tenido esta noche, es bastante sencillo. No hemos estado a la altura en el aspecto físico ni en los duelos. Nos ha faltado intensidad en todo», afirmó el entrenador.

Anuncios Anuncios

Dificultades para ganar los duelos

El Genoa se impuso en gran medida en la batalla táctica gracias a los duelos individuales, algo que Spalletti reconoció enseguida. Admitió que la intensidad mostrada por el rival superó con creces a la de sus jugadores y generó un importante desequilibrio sobre el terreno de juego. Esa falta de competitividad preocupa mucho al entrenador ante una exigente serie de partidos que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla y su capacidad de reacción.

Related Topics

«Es precisamente la intensidad con la que los demás nos llegan, en comparación con la nuestra, lo que me preocupa un poco, porque ya hemos hablado mucho de ello. Además, corres el riesgo de hacer más daño si hablas en caliente, así que voy a tomarme algo más de tiempo para evaluar ciertas cuestiones», explicó Spalletti. «Por supuesto, si no elevamos este nivel en los entrenamientos, será difícil hacerlo en un partido. Estamos pasando por algunas dificultades porque estos son los jugadores que tenemos; luego unos juegan antes y otros después. Decidí dejar fuera a Woltemade para no dar referencias a los centrales del Genoa».

Dudas sobre la calidad de la plantilla

Spalletti fue más allá y cuestionó si el grupo actual de jugadores tiene las cualidades necesarias para competir al máximo nivel. Tras una actuación preocupantemente apática, el técnico criticó la evidente falta de garra de su equipo y advirtió de que hace falta afrontar la realidad si quiere salvar sus aspiraciones.

Anuncios

«Hemos puesto muy poco de todo y tenemos que comprobar si estos jugadores tienen ese “todo”; de lo contrario, habría que repetir cosas que ya se han dicho y dar un paso atrás para entender cuál es la situación actual», señaló. «Pero, en realidad, ha habido muy poco, muy poca lucha. Tenemos que darnos cuenta de ello y aportar algo más, siempre que tengamos ese algo más».