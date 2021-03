Luciano Aued revela la fórmula del éxito en Universidad Católica

El volante de los Cruzados repasó el presente del club, su relación con los juveniles y la dirigencia. También apuntó a la Copa Libertadores.

Universidad Católica comienza su defensa del título en el Campeonato Nacional 2021. Y en la antesala a su estreno, frente a Ñublense en el Nelson Oyarzún, Luciano Aued reveló las fórmulas del éxito de la escuadra que hoy comanda Gustavo Poyet. Cabe recordar que el elenco estudiantil viene de conquistar la Supercopa frente a Colo Colo y de alzar el trofeo en la pasada campaña sumando un inédito tricampeonato para las vitrinas del club.

"Se hacen las cosas muy bien, con coherencia, con un sentido común muy grande. Y eso da resultados. Y si no los das, no se puede reprochar mucho, porque las cosas se hicieron de forma seria, se achicó el margen de error. El técnico que viene se encuentra con un club ordenado, tranquilo. No es casualidad que la UC haya sido el más ganador de la década", expresó en diálogo con El Mercurio.

Y en la misma línea, añadió que en San Carlos de Apoquindo "se cuidan los detalles: todo es puertas adentro. Han salido cosas, pero se han aclarado y se sigue adelante", en relación con los escasos líos que se ventilan desde el vestuario. "El técnico que viene se encuentra con un club ordenado, tranquilo. Hay grandes instalaciones, un lugar de trabajo buenísimo y un clima muy bueno con exigencias altas", añadió.

Por otra parte, el exRacing adelantó que el cuadro de Las Condes espera cumplir un buen rol en la próxima versión de la Copa Libertadores pese a competir ante los mejores del continente.

"Económicamente los equipos brasileños están lejos incluso de los argentinos, pero compitiendo año a año contra esa calidad de rivales, el club crece por la cantidad de dinero que ingresa y la calidad de jugadores que pueden llegar (...) Los roces contra esos equipos nos harán crecer. Queremos pasar de fase en la Copa Libertadores. Se puede hacer algo lindo", reflexionó.

En otros temas, Luli reveló su relación con la "patrulla juvenil". "A los chicos les insisto mucho para que lean y se nutran desde ese lado, para que se les abra un poco más la cabeza y puedan pensar más allá de una pelota", soltó. "Tenemos varios chicos que laburan muchísimo, escuchan y son humildes. Es algo para rescatar y valorar, porque no es habitual", indicó.

Finalmente, entregó detalles sobre su relación con la dirigencia de Cruzados. "Quiero dejar y aportar cosas para que el club crezca. Tuve la suerte de que el club me escuchó. Y no es solo conmigo, sino con muchos de plantel. Tiene que haber ida y vuelta con el jugador, para saber qué piensa y cómo puede aportar", cerró.