Lucha por los terceros puestos: se clasifican cinco selecciones. La situación de Argelia queda clara y la clasificación podría ser decisiva

A un día de cerrar la fase de grupos del Mundial 2026, ocho terceros luchan por avanzar a dieciseisavos.

Según el nuevo reglamento, avanzan los dos primeros de cada grupo y las ocho mejores terceras.

Ya están dentro Suecia, Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Paraguay y Senegal, y aún quedan tres plazas por definir.

Argelia, tercera del Grupo 10 con 3 puntos y -2 de diferencia de goles, lucha por uno de los cupos antes de enfrentar a Austria, segunda con 3 puntos y 0 de diferencia.

Su situación es clara: necesitan ganar y esperar otros resultados.

Por primera vez, podría usarse el ranking de la FIFA para desempatar a selecciones con los mismos puntos, diferencia de goles, goles marcados y tarjetas, algo cada vez más probable dada la igualdad en la competición.

A continuación, repasamos la situación de todas las selecciones que ocupan el tercer puesto hasta el momento

Ecuador (n.º 24 del mundo)

Con 4 puntos, ya está clasificada como una de las mejores terceras. Tras perder con Costa de Marfil y empatar con Curazao, venció a Alemania en la última jornada y avanzó a dieciseisavos.

Suecia (n.º 36 del mundo)

La selección sueca también se clasificó con 4 puntos. Tras vencer a Túnez en la primera jornada, empató con Japón, resultado que le bastó para asegurarse un puesto entre los mejores terceros.

Bosnia y Herzegovina (n.º 61)

Es la peor clasificada de las ya clasificadas, pero sumó 4 puntos tras empatar con Canadá y vencer a Catar. Ya conoce su rival: Estados Unidos.

Paraguay (puesto 37)

Paraguay terminó tercera tras perder con Estados Unidos, vencer a Turquía y empatar con Australia, sumando 4 puntos.

Senegal (n.º 18 del mundo)

Tras perder con Francia y Noruega, goleó 5-0 a Irak, sumó 3 puntos y mejoró su diferencia de goles, lo que le bastó para avanzar.

Irán (n.º 21 del mundo)

Irán, en un grupo complicado con Bélgica y Egipto, sumó tres empates y aún espera resultados de otros grupos; su ranking podría ayudarla en un eventual desempate.

Croacia (n.º 13 del mundo)

Es la mejor clasificada entre las terceras. Tras perder con Inglaterra, puede ser segunda si vence a Ghana; de quedar tercera, su ranking podría ayudarla a avanzar.

Corea del Sur (n.º 23 del mundo)

Corea del Sur, 23.º: perdió con México y Sudáfrica, sumó solo tres puntos y ahora depende de otros resultados pese a su buen ranking.

Argelia (n.º 29 del mundo)

Con 3 puntos y una diferencia de goles de -2, puede alcanzar el segundo lugar si vence a Austria y así evitar los complejos cálculos del tercer puesto.

Un empate podría bastar para pasar como uno de los mejores terceros, por lo que la última jornada resulta decisiva para «los Verdes».

Si pierde, su pase como uno de los mejores terceros no estaría asegurado, pues Irán (0) y Corea del Sur (-1) le adelantarían por diferencia de goles.

Croacia tiene 3 puntos y una diferencia de goles de -1; se medirá a Panamá. La República Democrática del Congo suma 1 punto y jugará contra Uzbekistán.

Argelia podría igualar la diferencia de goles de Escocia (-3) si pierde por la mínima ante Austria, pero se impondría por goles marcados (2-1).

Escocia (n.º 41 del mundo)

Empezó con una victoria sobre Haití, pero luego perdió con Marruecos y Brasil, lo que la deja en una situación complicada, y su ranking no le da mucha ventaja.

La República Democrática del Congo (n.º 46)

Aún puede clasificarse si vence a Uzbekistán (57.ª), el rival peor situado.

Uruguay (n.º 19 del mundo)

Pese a ser 19.ª, Uruguay quedó eliminada tras empatar con Arabia Saudí y Cabo Verde y perder con España, convirtiéndose en la primera tercera que falla.

¿Cómo queda la clasificación de los mejores terceros hasta ahora?

Clasificados

1. Suecia (Grupo 6): 3 partidos, 4 puntos, diferencia de goles 0.

2. Ecuador (Grupo 5): 3 partidos, 4 puntos, diferencia de goles (0).

3. Bosnia y Herzegovina (Grupo 2): 3 partidos, 4 puntos, diferencia de goles (-1).

4. Paraguay (Grupo 4): 3 partidos, 4 puntos, diferencia de goles: -2.

5. Senegal (Grupo IX): 3 partidos, 3 puntos, diferencia de goles (+2).

A la espera de su destino

6. Irán (Grupo 7): 3 partidos, 3 puntos, diferencia de goles (0).

7. Croacia (Grupo XII): 2 partidos, 3 puntos, diferencia de goles: -1.

8. Corea del Sur (Grupo 1): 3 partidos, 3 puntos, diferencia de goles: -1.

9. Argelia (Grupo 10): 2 partidos, 3 puntos, diferencia de goles: -2.

10. Escocia (Grupo III): 3 partidos, 3 puntos, diferencia de goles: -3.

11. Uruguay (Grupo VIII): 3 partidos, 2 puntos, diferencia de goles: -1 (eliminado).

12. República Democrática del Congo (Grupo XI): 2 partidos, 1 punto, diferencia de goles: -1.

¿Cómo determina la FIFA los mejores terceros?

Según el artículo 13 del Reglamento de la FIFA, los criterios de clasificación para los terceros lugares son, por orden de prioridad:

1. Mayor número de puntos.

2. Mejor diferencia de goles en todos los partidos de la fase de grupos.

3. Mayor número de goles marcados en la fase de grupos.

4. Mayor puntaje de conducta (tarjetas amarillas y rojas) del equipo.

5. Si persiste el empate, se usará la última versión publicada de la clasificación mundial de la FIFA.

6- Si aún hay empate, se usará la versión inmediatamente anterior de la clasificación de la FIFA, y de ser necesario, las versiones previas sucesivas hasta resolver la clasificación.