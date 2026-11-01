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Lucas OcamposGetty
Jonathan van Haaster
Traducido por

Lucas Ocampos (ex del Ajax) da la vuelta al mundo con una chilena verdaderamente magnífica

Monterrey
L. Ocampos

Lucas Ocampos marcó un gol fenomenal en la madrugada del sábado al domingo (hora de los Países Bajos). El exjugador del Ajax, que ahora milita en el Monterrey mexicano, anotó ante el Club Tijuana (3-3) con una chilena de gran belleza.

Los aficionados presentes en el Estadio BBVA no tuvieron tiempo de aburrirse en una primera parte llena de goles. Jackson Porozo adelantó al Tijuana, pero el belga Hugo Cuypers marcó dos veces para el Monterrey.

En el tiempo añadido de la primera parte, Adonis Stalin Preciado Quintero empató el partido. El Monterrey, claro favorito antes del encuentro, tuvo que volver a ponerse manos a la obra y recuperó la ventaja cuando aún no se había cumplido una hora de juego.

Óliver Torres (ex-Sevilla y FC Porto) centró para Ocampos, que no se lo pensó y envió el balón a la escuadra con una chilena perfectamente ejecutada. Fue su 18.º gol en 85 partidos con el Monterrey, club con el que tiene contrato desde mediados de 2024.

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Sin embargo, no bastó para ganar: tres minutos después del golazo de Ocampos, Preciado marcó su segundo tanto del partido. Así, el Monterrey sigue octavo en la Liga MX, dos puestos por debajo del Tijuana.

Ocampos llegó al Ajax a mediados de 2022. El club de Ámsterdam lo fichó cedido del Sevilla, donde era un jugador apreciado. Sin embargo, nunca triunfó en el Ajax y, tras cuatro meses, regresó al Sevilla.

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