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El exdelantero del Tottenham Hotspur Lucas Moura ha revelado que se planteó colgar las botas inmediatamente después de sufrir una rotura del tendón de Aquiles derecho en el São Paulo a principios de este año. El atacante brasileño, de 34 años, temió por su carrera en el vestuario durante el empate 2-2 ante el Bahia en mayo, en el Campeonato Brasileiro.

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Una grave lesión le hizo temer por su carrera

Moura confesó que la posibilidad de dejar el fútbol profesional se le pasó por la cabeza en cuanto los médicos del club le diagnosticaron una rotura completa del tendón de Aquiles derecho el 3 de mayo. La lesión se produjo apenas media hora después de su esperado regreso, tras pasar casi dos meses de baja por la fractura de dos costillas sufrida ante el Atlético Mineiro el 18 de marzo. La perspectiva de afrontar otra larga rehabilitación hizo que el veterano se planteara su futuro en el fútbol.

La incertidumbre sobre su contrato agravó el impacto inicial

El exdelantero de la Premier League, que marcó 39 goles en 221 partidos en todas las competiciones durante una etapa de cinco años en el Tottenham entre enero de 2018 y junio de 2023, estaba especialmente angustiado porque su contrato actual con el Tricolor vence a finales de este año. Como la recuperación habitual de una rotura tan grave suele prolongarse hasta cerca de 12 meses, el delantero temía quedarse sin club mientras aún estuviera en tratamiento.

En una entrevista con GE, Moura recordó: «En caliente, cuando llegué al vestuario, confieso que se me pasó por la cabeza. Porque, en cuanto se confirmó allí mismo, lo que normalmente se oye sobre el tendón de Aquiles es que se tarda de diez meses a un año en volver. Pensé: “Mi contrato termina en diciembre. ¿Dónde estaré? ¿Me quedaré sin club?”. Esa duda aparece».

Las palabras de su esposa le animaron a volver

El día después del partido contra el Bahia, el 4 de mayo, el mediapunta fue operado con éxito por el doctor Moises Cohen en el Hospital Israelita Albert Einstein, donde los médicos le comunicaron que estaría al menos seis meses de baja. Al delantero le costaba asimilar ese periodo de ausencia, pero atribuyó a su esposa el cambio de mentalidad que le motivó a afrontar la rehabilitación.

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Al recordar las palabras de ánimo que ella le dedicó tras la operación, Moura añadió: «“Cariño, imagina cuántas personas ingresan en un hospital sin saber si saldrán mañana. Tú tienes una lesión de la que, en seis meses, estarás recuperado”. Eso me hizo abrir los ojos. Vamos a salir más fuertes. Eso me hizo cambiar el chip. Vamos a trabajar, vamos a hacer todo lo que tenga que hacer».

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Una rápida recuperación antes del duelo ante su gran rival

Contra los pronósticos médicos iniciales, Moura regresó en poco más de cinco meses durante la victoria por 2-1 en liga ante el Vitória el 10 de octubre y ya ha marcado un gol en los cuatro partidos que ha disputado desde entonces. El futbolista de 34 años intentará mantener esa dinámica cuando el São Paulo reciba a su gran rival, el Corinthians, el 4 de noviembre, antes de enfrentarse al Fluminense y al Botafogo. Sus buenas actuaciones en el tramo final podrían ser decisivas, ya que su contrato vence en diciembre.