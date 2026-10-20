Lucas Hernández y Vitinha estuvieron presentes en la alineación del Paris Saint-Germain para enfrentar al Barcelona, esta noche del martes, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

La cuenta de estadísticas "Statsdufoot" señaló que Lucas Hernández será titular con el Paris en la Champions League en el estadio "Parque de los Príncipes" por primera vez desde el duelo ante el Barcelona el 10 de abril de 2024.









Y añadió: "Vitinha no se ha perdido ninguno de los 57 partidos del Paris Saint-Germain en la Champions League desde que se incorporó al club parisino en el verano de 2022".





Antes del inicio del partido de esta noche, el Saint-Germain ocupa el primer puesto con 6 puntos, aventajando por diferencia de goles al Barcelona, segundo clasificado.







