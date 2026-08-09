Lucas Digne, tras 10 años de su regreso: el Saint-Germain fue construido para ganar

Lucas Digne, la nueva estrella del Paris Saint-Germain, dio las gracias a la directiva del club francés tras incorporarse oficialmente a las filas del equipo procedente del Aston Villa, y aseguró que este club fue construido para ganar.

Diez años después de su primera etapa con el Paris Saint-Germain, Lucas Digne regresa al club y habló al canal de televisión del Paris Saint-Germain sobre su vuelta.

Digne dijo: "Quiero dar las gracias al presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos (el director deportivo) y al entrenador Luis Enrique. Es una gran muestra de confianza, y estoy enormemente feliz de volver al Paris Saint-Germain. También estoy impresionado. El club ha cambiado y ha alcanzado otro nivel. Es realmente maravilloso volver aquí".

Al preguntársele qué significa para él su primera experiencia en el club, añadió, según recogió la web oficial del Saint-Germain: "Fue una lección de fútbol profesional y de excelencia. Me pulió como jugador y como persona; aprendí mucho jugando junto a futbolistas como Zlatan Ibrahimovic y Thiago Silva, y gané numerosos títulos. Fue una historia magnífica que tenía que continuar. Estoy deseando conocer al equipo que ganó la Liga de Campeones dos veces".

Y continuó: "Estoy deseando volver a ver a Marquinhos. Llegamos aquí al mismo tiempo, y ahora es el capitán del equipo y ha completado una trayectoria magnífica; es algo maravilloso para él".

Prosiguió: "Conozco a Luis Enrique del Barcelona; tuvimos una experiencia magnífica juntos. Tengo ganas de volver a ver a mis compañeros de la selección francesa, y también a las demás personas que conocí durante mi primera etapa aquí, como los utileros. Es algo realmente agradable, y te sientes en casa muy rápido".

Señaló: "Regreso como un hombre maduro y también como un jugador diferente. He ganado más madurez y experiencia, y quiero transmitir esa experiencia al equipo y conquistar numerosos títulos. Este club fue construido para ganar; es una parte inseparable de su identidad. Este equipo es muy ambicioso, y eso se manifiesta año tras año, y por eso todo el mundo quiere venir y jugar en París".

Y concluyó sus declaraciones: "El Parque de los Príncipes es un lugar mágico; en cuanto juegas en él, deseas volver. Cuando tuve la oportunidad de regresar aquí con el Aston Villa en la Liga de Campeones, fue un momento mágico. Es un estadio que despierta en ti emociones intensas. Quiero dar las gracias de corazón a la afición por el apoyo que recibí antes de firmar el contrato, y estoy deseando unirme a ellos en el Parque de los Príncipes para celebrar numerosas victorias este año".



