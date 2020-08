Lucas Alario buscará su salida del Bayer Leverkusen: lo confirmó su representante

Con poco lugar en el equipo, Lucas Alario y su representante ya evalúan posibles equipos para el delantero. Todos los detalles.

Lucas Alario no tuvo continuidad desde su llegada a y su representante explicó las razones que los llevarían a buscar un nuevo club para el delantero. "La idea es una salida. Está bien en el Bayer, pero la cuestión deportiva es importante y vamos a intentar salir, ya lo hablamos con los directivos", aseguró Pedro Aldave.

"Es un tema del técnico, no de Lucas, los números son buenos. El trabaja como un profesional, pero vamos a buscar un equipo que sea apto para sus condiciones", con estas palabras de su agente queda en claro que ya desde este mercado de pases escucharán las ofertas por el ex River. No perder pisada en la Selección de Lionel Scaloni seguro tenga que ver, de cara a la próxima .

En diálogo con Cómo te va?, también dio detalles sobre las chances reales que manejan. "De la liga inglesa y la italiana hay varias ofertas. No es tanto la liga, sino cómo juega el equipo y en qué condiciones va a ir. Estamos trabajándolo con el club. Está Rudi Völler de director deportivo y hay tres ex jugadores de gran nivel que están ahí y él mismo, que lo trajo, dice que al técnico les gustan otros delanteros. Ellos lo quieren retener, porque lo conocen, saben cómo trabaja, pero no es bueno tener una Ferrari guardada", explicó.

Más equipos

"Está la idea de un préstamo porque no se quieren desprender del jugador. La cabeza de él es ésa, jugar; y en la Selección, también. Puede luchar el puesto, desde el banco. Pero puede dar cosas, tiene para luchar. Trabajando el doble puede tener su lugar", finalizó.