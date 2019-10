Luca Zidane, sobre el 3-0 del PSG al Madrid: "Fastidia, pero confío en el entrenador"

El hijo de Zinedine repasa su presente en el Racing de Santander, sin perder de vista lo que hacen los blancos.

Luca Zidane, portero del cedido en el e hijo de Zinedine, entrenador del primer equipo blanco, contó este miércoles las razones por las que dejó el club capitalino y reveló que no se arrepiente de haberse marchado, pese a la salida de Keylor Navas al .

"Vine porque el proyecto me gustaba, pero también porque el entrenador y el club me dieron la confianza de que sea yo mismo y ayude al equipo jugando como yo sé", dijo Luca Zidane sobre Iván Ania en una entrevista concedida al diario AS.

Sobre si se arrepiente de haber salido del Madrid justo la temporada en la que se iba Keylor, contestó: "No miro atrás. Yo estoy contento aquí. Va a hacer una gran temporada y ya veremos qué pasa el año que viene".

En cuanto a si le molestan las derrotas del Real Madrid, respondió que le "fastidian" porque al club le tiene "mucho cariño". "Fastidiado como todo madridista", explicó. "¿El 3-0 en París? Sí, fastidia un resultado así, pero queda mucha temporada y yo confío en el equipo y seguro que lo van a hacer bien".

Preguntado sobre si es normal que a su padre se le haya puesto en duda tras la debacle de París, Luca contestó: "Es normal porque el resultado fue grande, pero es solo el principio. Yo confío en el equipo y en el míster que está. Seguro que se va a dar una buena temporada. Es cosa del fútbol, la gente habla, opina, es normal..., eso no hay que escucharlo. En el fútbol, si ganas eres un fenómeno. Y si se pierde, se duda de cualquiera".

Luca Zidane debutó en mayo de 2018 como portero del Real Madrid, después de que su padre, Zinedine, haya decidido darle la posibilidad frente al , en el último partido de 2017-2018, donde estuvo siempre a la sombra de Keylor Navas y Kiko Casilla.

El cancerbero, quien actuó también en el , pasó a formar parte de la primera plantilla en lugar de Rubén Yáñez. En el filial, disputó hasta 44 partidos. Esta temporada 2018-19 se quedó en el club tras las salidas de Lunin, cedido al , y Kiko Casilla al pero no había tenido minutos en toda la temporada hasta la 29ª en el duelo ante el , ya con su padre otra vez como entrenador.

Nacido en 1998, Luca, que el pasado 13 de mayo cumplió 21 años, llevaba siendo portero del club merengue desde que era alevín y ha pasado toda su vida deportiva en el Real Madrid. Además, ha sido internacional con Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19 y Sub-20.