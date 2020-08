Lovren buscó venganza con Ramos por lesionar a Salah: "Debía pagar por lo que había hecho"

El central croata afirma que golpeó deliberadamente al capitán del Real Madrid en un encuentro entre Croacia y España.

En la retina de todos los aficionados al fútbol permanece la jugada entre Sergio Ramos y Salah en la final de de 2018. Tras un forcejeo en lucha por un balón, el delantero egipcio cayó de mala forma sobre el césped, lastimándose el hombro y teniendo que abandonar la final sobre la media hora de juego. Las críticas al central y capitán del fueron feroces, ya que gran parte de la prensa mundial coincidió en que el futbolista merengue lesionó deliberadamente al delantero del .

En el conjunto inglés jugaba por entonces Dejan Lovren, central croata que actualmente juega en el Zenit de San Petersburgo. Meses después, y se vieron las caras en un encuentro de la Nations League y Lovren golpeó con el codo a Ramos en un salto. Ahora, el central croata ha reconocido que lo hizo deliberadamente en 'venganza' por la lesión de Salah meses atrás.

"¿Si golpeé deliberadamente a Ramos después de que lesionara a Salah? Sí, es posible", afirmó Lovren a la televisión egipcia Sada El Balad. De hecho, cabe recordar que la UEFA sancionó con un partido al central tras aquel encuentro, debido a las mofas del croata tras la victoria de su selección.

Lovren prosiguió con la explicación de la jugada y recuerda que Luka Modric intentó mediar en la situación. "Luka Modric trató de reducir la tensión entre Ramos y yo. Deliberadamente lo golpeé con los codos y le dije que ya habíamos empatado. Respeto a Ramos como jugador y lo que hace por su equipo. Ha ganado muchos títulos, pero por otro lado, tiene comportamientos que no me gustan y perjudican a los jugadores. No quiero hacer una gran historia, pero creo que lo que hizo Ramos fue intencional para lastimar a mi amigo Salah, así que era hora de pagar por lo que había hecho", dijo.

Lovren tiene claro que la jugada entre Ramos y Salah fue la clave que marcó aquella final en la que ganó el Real Madrid por 3-1. "Jugábamos mucho mejor que el Real Madrid antes de que Salah se lesionara en la final. Su salida fue un gran golpe para nosotros. Con Mo fuera empezaron a dominar el partido".