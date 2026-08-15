Louis van Gaal habría preferido personalmente a Peter Bosz como nuevo seleccionador de la selección neerlandesa antes que a Xavi. Así se lo habría contado el técnico de 75 años a Dries Roelvink durante un encuentro en Amstelveen.

Roelvink compartió este sábado una foto en la que aparece junto a Van Gaal. Los dos amigos se encontraron el viernes en el restaurante Aan de Poel, en Amstelveen, donde salió a colación el nombramiento de Xavi como seleccionador.

El cantante señaló que a él mismo le habría gustado que Van Gaal hubiera vuelto a ponerse al frente de la selección neerlandesa. «Aan de Poel, Louis van Gaal me explicó ayer una vez más con todo detalle que no considera a Xavi una mala elección de la KNVB, pero que personalmente habría preferido a Peter Bosz», escribió Roelvink.

El propio Van Gaal ya se pronunció el viernes tras el nombramiento de Xavi. En Instagram felicitó a su antiguo pupilo por su nuevo cargo: «Felicidades, Xavi. Mucha suerte, amigo».

La relación entre Van Gaal y Xavi se remonta a su etapa juntos en el FC Barcelona. El centrocampista español hizo en 1998 su debut oficial con el gigante catalán bajo la dirección del técnico neerlandés.

Xavi también se expresó en términos elogiosos sobre Van Gaal y la influencia neerlandesa en su desarrollo tras su nombramiento. «Considero un enorme honor convertirme en seleccionador de la selección neerlandesa. Como alguien que se formó en la academia del FC Barcelona, con fuertes influencias de, entre otros, Johan Cruijff y Rinus Michels, siento un vínculo especial con el fútbol neerlandés», dijo.

«Se podría decir que soy un poco un hijo del fútbol neerlandés», continuó Xavi. «También otros grandes entrenadores, sobre todo Louis van Gaal, con quien debuté en el Barcelona, y Frank Rijkaard, han desempeñado un papel importante en mi formación como jugador y entrenador».







