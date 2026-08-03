Louis van Gaal quiere un cuarto mandato como seleccionador de la selección neerlandesa

Louis van Gaal está dispuesto a convertirse en seleccionador de la selección neerlandesa, según informa De Telegraaf este lunes por la mañana. El técnico, de 74 años, se siente más en forma que nunca.

La semana pasada, Arne Slot anunció que no será el sucesor del saliente Ronald Koeman. Prefiere seguir activo en el fútbol de clubes.

Otros candidatos, como Peter Bosz y Erik ten Hag, están firmemente asentados en sus cargos en PSV y FC Twente, respectivamente, por lo que también son inalcanzables para la KNVB.

Además, el nombre de Pep Guardiola fue mencionado con frecuencia, pero todo apunta a que el catalán quiere tomárselo con calma tras diez intensos años en el Manchester City.

Van Gaal está dispuesto a cubrir la vacante existente. Ya fue seleccionador de Países Bajos en tres etapas anteriores y ha dirigido 63 partidos al frente de la selección neerlandesa.

El exentrenador, entre otros equipos, del Manchester United y del Bayern de Múnich recibió en 2022 el diagnóstico de cáncer de próstata, pero ahora se encuentra muy bien. «Los problemas de salud son cosa del pasado», asegura De Telegraaf.

La KNVB todavía no se ha puesto en contacto con Van Gaal, que por tanto está abierto al cargo. Si Nigel de Jong no llama, Van Gaal también está abierto a ser seleccionador de otro gran país.