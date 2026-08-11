Louis van Gaal habla claro sobre el cargo de seleccionador de Países Bajos: «Con esta selección...»

Louis van Gaal sigue sin haber sido contactado por la KNVB, según ha dicho él mismo en una entrevista con Voetbal International. La federación sigue buscando un sucesor para Ronald Koeman.

El pasado martes, De Telegraaf informó de que Van Gaal está abierto a un cuarto ciclo como seleccionador de Países Bajos, y eso mientras la KNVB ya estaba cerca de cerrar la llegada de Michael Reiziger.

Desde entonces, Reiziger no volvió a saber nada de la KNVB, según VI. Pese al silencio radiofónico desde Zeist, Van Gaal no ha sido contactado para el cargo, tal y como afirma él mismo.

«Siempre quiero ayudar a la KNVB, y sí veo posibilidades», arranca Van Gaal. «Creo que Países Bajos puede ser campeón de Europa o del mundo con esta selección».

«Pero no ha habido contacto. No sé qué quiere la KNVB. Al parecer hay muy poco interés por el puesto, y entonces vuelve a salir mi nombre», continúa.

«Ya he sido tres veces seleccionador de la selección neerlandesa. Si voy a hacer algo, probablemente será en el extranjero. Aunque nunca se sabe. Me siento más en forma que en 2022», concluye.