Lothar Matthäus sobre el Atlético de Madrid: un equipo sucio y odioso

El alemán Lothar Matthäus, leyenda del Bayern Munich, dirigió duras críticas al Atlético de Madrid, describiendo al equipo español como "sucio y odioso", durante sus declaraciones sobre los enfrentamientos anteriores que lo midieron con su entrenador Diego Simeone, cuando este último era jugador del Pisa italiano.

Matthäus, en declaraciones al canal "NTV Sport", recordó sus vivencias con Simeone durante su etapa con la camiseta del Inter de Milán, antes del esperado enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Bayern Munich, señalando que el técnico argentino se apoyaba en las entradas fuertes durante los partidos.

Matthäus dijo, rememorando aquella etapa: "No paraba de dar patadas", y añadió que sentía la necesidad de ponerse espinilleras adicionales por culpa de las entradas de Simeone.

Ambos jugadores se enfrentaron solo dos veces en Italia; la primera en octubre de 1990, cuando el Inter de Milán venció al Pisa por 6-3, y la segunda en marzo de 1991, que terminó con la victoria del conjunto lombardo por un gol a cero anotado por Nicola Berti en el estadio Arena Garibaldi.

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Matthäus explicó que Simeone se encargó de marcarlo en uno de los dos partidos, asegurando que el centrocampista argentino no dudaba en usar la fuerza incluso con sus compañeros, recordando el episodio de su entrada sobre su compatriota Diego Maradona, capitán de la selección de Argentina en aquel entonces.

La exestrella de Alemania dijo: "¡Le dio una patada a Maradona, al argentino! Dio una patada a su capitán en la selección nacional. ¿Os lo imagináis? Estaba muy enfadado".

Pero la declaración más contundente llegó cuando se le preguntó a Matthäus por la descripción que hizo Thomas Müller, exestrella del Bayern, del Atlético de Madrid como uno de los equipos más violentos del fútbol europeo.

Matthäus respondió: "¿Violentos? Esa es una palabra amable. Si hubiera dicho hombres fuertes, la cosa sería distinta... Son un equipo sucio y odioso", en un ataque directo al estilo de juego del equipo español.