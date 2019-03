Lothar Matthäus se rinde ante Charles Aránguiz: “Es un jugador importante para el Bayer Leverkusen y la Selección”

El alemán, excampeón del Mundo en Italia 1990, llenó de elogios al volante chileno: “Está jugando muy bien, me gusta mucho”, dijo.

Charles Aránguiz ha vuelto a tomar el protagonismo en el , ese que se vio obligado a dejar a causa de una lesión en la rodilla en el inicio de la temporada 2018-19 en la .

Desde su regreso a las canchas en el curso, el Príncipe no ha salido del once titular en las Aspirinas y, a estas alturas de la campaña, está convertido en uno de los hombres más relevantes en el esquema del técnico Peter Bosz, que tiene a su escuadra en el sexto casillero de la máxima categoría germana, en puestos de y a cuatro de Champions.

Y en ese contexto, no paran los elogios. Esta jornada fue el turno de Lothar Matthäus, ex campeón del mundo en el Mundial de 90, quien llenó de loas al ex Universidad de .

“Está jugando muy bien. Ha tenido un muy buen desempeño en los últimos partidos. Es un jugador muy importante para Bayer Leverkusen y creo que es un jugador que puede jugar en la misma posición que (Arturo) Vidal en los últimos años”, comentó el ex volante de en diálogo con Fox Sports.

“Me gusta mucho, es muy agresivo, marcó un gol la semana pasada. Es un jugador importante para Bayer Leverkusen y para la Selección de Chile”, complementó.