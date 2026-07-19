Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Los veteranos de Argentina hacen historia al llegar a la final del Mundial

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Messi
España
Argentina
EE. UU.

Una cifra histórica: la segunda alineación más numerosa en una final del Mundial.

Argentina ha hecho historia al anunciar su alineación para la final del Mundial 2026 contra España, este domingo en el estadio MetLife de Nueva York.

España busca su segundo título tras 2010.

Argentina busca su segundo título consecutivo y el cuarto en su historia.

Según la red de estadísticas «Squawka», Argentina llega con una media de edad de 30 años y 101 días, la segunda más veterana en una final tras Brasil 1962 (30 años y 216 días).

El once inicial de Argentina fue: Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; González, Enzo, De Paul, Mac Allister; Álvarez y Messi.

En el 44’, Scaloni reemplazó al lesionado Lisandro Martínez por Nicolás Otamendi (38 años).

Al inicio del segundo tiempo, Scaloni reemplazó a Nicolás González (28) por Leandro Paredes (32).






Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google