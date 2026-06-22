Kang-in Lee, centrocampista surcoreano de 25 años del París Saint-Germain, podría fichar por el Atlético de Madrid, un movimiento que ambos clubes desean. Ya hubo un intento fallido en invierno, cuando el PSG rechazó cederlo pese a su papel clave en la conquista de la Liga de Campeones.

Según el diario español «AS», jugador y club madrileño están decididos a cerrar el traspaso, postura que comparte el PSG, que mantiene contactos preliminares.

El futbolista, concentrado con Corea del Sur para el Mundial 2026, tiene contrato con el PSG hasta 2028, tras llegar en 2023 procedente del Mallorca por 22 millones de euros.

Según Transfermarkt, su valor actual es de 28 millones. aunque el PSG pide unos 35 millones y el Atlético prefiere pagar menos, con bonus por objetivos.

El Atlético lo tiene como prioridad para reforzar el centro del campo; así fue incluso cuando negoció por Bernardo Silva, quien acabó en el Real Madrid. Kang In ya alcanzó un acuerdo con Diego Simeone y el director deportivo, Mateo Alemany.

Alimani, que ya compartió vestuario con el coreano en el Valencia, fue clave en el intento de fichaje del pasado invierno, frustrado por la negativa del PSG a cederlo tras ganar la Champions.