El Ajax logró el jueves por la noche su primera victoria en la Conference League. Los de Ámsterdam fueron superiores durante gran parte del partido ante el Atalanta en el Johan Cruyff Arena, pero tuvieron muchas dificultades para aprovechar sus numerosas ocasiones. Los suplentes Tolu Arokodare y Abdellah Ouazane marcaron finalmente los goles que dieron al Ajax una merecida victoria por 2-0.

El Ajax comenzó con diez de los mismos jugadores que el pasado domingo, cuando derrotó al FC Groningen por 2-5. Youri Baas ocupó el lugar de Dies Janse en el centro de la defensa, mientras que Davy Klaassen volvió a jugar por la banda derecha y Marcos Leonardo fue el elegido por delante de Tolu Arokodare. En el Atalanta, el entrenador Maurizio Sarri optó por un 4-2-3-1, con Charles De Ketelaere por detrás del delantero Gianluca Scamacca.

El Ajax empezó el encuentro con ímpetu y, a los seis minutos, ya estuvo cerca de abrir el marcador. Un disparo de Lucas Rosa fue desviado en su trayectoria y acabó en el poste; después, Klaassen no logró dirigir su cabezazo entre los tres palos. Jorthy Mokio creyó haber marcado el primer gol, pero el tanto fue anulado porque Klaassen había estado en fuera de juego en la jugada previa.

Los de Ámsterdam mantuvieron la iniciativa y generaron varias ocasiones con un cuidado juego de combinación. Carnesecchi detuvo un potente disparo de Mokio, mientras que Marcos Leonardo desperdició una excelente oportunidad tras una rápida transición al rematar fuera. Oscar Gloukh también tuvo ocasiones suficientes para romper el empate, pero el israelí se topó una y otra vez con el guardameta italiano o no encontró portería.

El Atalanta no se limitó a defender y también creó peligro, entre otros, por medio de Scamacca, que disparó fuera tras un saque de esquina. Aun así, el Ajax fue claramente el equipo más peligroso antes del descanso, con once disparos frente a los siete de los italianos. Carnesecchi tuvo que intervenir en cuatro ocasiones y, poco antes del descanso, volvió a impedir que los de Ámsterdam se adelantaran al detener un remate de Gloukh.

Tras el descanso, el Ajax siguió buscando con insistencia el primer gol. Julian Brandt se topó con Carnesecchi desde un ángulo complicado poco después de la reanudación y, unos minutos más tarde, cabeceó fuera un centro de Rosa. El propio Rosa dispuso después de una ocasión inmejorable, pero el guardameta italiano volvió a evitar el gol.

Al cumplirse una hora de juego, el Ajax también se libró de un posible penalti en contra. Klaassen disputó el balón con Nicola Zalewski mediante una entrada deslizante dentro de su propia área; Zalewski cayó al suelo y reclamó penalti. Sin embargo, el árbitro croata consideró que el capitán del Ajax había tocado el balón, una decisión que respaldó el VAR.

En el Ajax, Klaassen y Gloukh dejaron sus puestos a Viktor Tsygankov y Abdellah Ouazane, mientras que Tolu sustituyó al decepcionante Marcos Leonardo en el minuto 66. Once minutos después, Tolu tuvo una buena ocasión tras una jugada de Brandt, pero al disparar golpeó su propia pierna de apoyo y el balón se marchó por encima de la portería.

Diez minutos más tarde, por fin llegó el gol: el delantero del Ajax controló hábilmente con el pecho un balón largo de Baas, avanzó sin oposición hacia la portería y mantuvo la sangre fría en el mano a mano con Carnesecchi: 1-0.

Ouazane también se hizo notar después: regateó con habilidad a su rival por la banda izquierda, llegó casi hasta la línea de fondo y disparó con enorme potencia para marcar tras golpear el balón en la parte inferior del larguero. Así estableció el 2-0 definitivo.

De este modo, los suplentes dieron al Ajax sus tres primeros puntos en la Conference League, después de que los de Ámsterdam comenzaran su campaña europea la semana pasada con una vergonzosa derrota por 2-1 en el campo del Hajduk Split.