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imago-sport-1080734992.jpgAnadolu Agency
Hussein Hamdy

Traducido por

«Los sueños se hacen realidad»: el Trabzonspor se burla de sus rivales para celebrar el fichaje de Salah

Fichajes
M. Salah
Trabzonspor
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Egipto
Turquía

Nuestra realidad es diferente

El club del Trabzonspor continuó celebrando la finalización del fichaje del egipcio Mohamed Salah durante el actual mercado de fichajes estival.

La estrella egipcia firmó con el Trabzonspor por dos temporadas, y percibirá un salario de 17 millones de euros, además de variables por 5 millones de euros.

La cuenta del Trabzonspor en Facebook publicó un vídeo promocional del fichaje bajo el título: "A quienes dicen (solo lo veréis en sueños), para nosotros los sueños se hacen realidad".

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En el vídeo aparece una mujer que prepara los platos más deliciosos por la mañana, ante el desconcierto de su familia, pero ella les asegura que su hijo va a venir y que lo ha soñado.

La mujer se niega a que los miembros de su familia coman nada de la comida que hay sobre la mesa, a la espera de la llegada de "la persona con la que soñó".

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Momentos después, la mujer escucha que llaman a la puerta de la casa, y al abrir se encuentra a Mohamed Salah y le da la bienvenida diciendo: "Hijo mío, bienvenido a tu nuevo hogar".

Mohamed Salah se sienta en el vídeo a comer con voracidad junto a la familia, antes de despedirse de ellos para ir a los entrenamientos del Trabzonspor.

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