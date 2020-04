Los suecos que eligieron a las Madres de Plaza de Mayo

Ralf Edstrom y Staffan Tapper viajaron a Argentina para representar a Suecia en la Copa del Mundo de 1978 y acabaron protestando contra la dictadura.

“Nosotras solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos… Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias… En todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso, les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. ¡Ayúdennos, por favor!” El pedido, desesperante, es de una Madre de Plaza de Mayo ante la prensa extranjera que llegó a la para cubrir el Mundial de 1978. En plena dictadura, con miles de asesinatos y miles de desapariciones, Jorge Rafael Videla inauguraba una nueva Copa del Mundo para mejorar la imagen del país y tapar los crímenes de lesa humanidad. Con ese panorama, y de manera sorpresiva, dos futbolistas suecos eligieron escaparse por un rato de los flashes del balón para apoyar a esas madres valientes que marchaban frente a la Casa Rosada, pidiendo verdad y justicia.

“En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria”, escribió años después Eduardo Galeano para describir a esas señoras que, a fines de la década del 70, no contaban con demasiadas colaboraciones. Ellos, los dos futbolistas suecos, sí les creyeron en ese entonces. Sí las apoyaron. Y sí se manifestaron a su lado. Staffan Tapper, mediocampista, el 6 del seleccionado nacional, y Ralf Edstrom, delantero, el 22, acompañaron las protestas para pedir la aparición de los que habían desaparecido. Ellos entendieron rápidamente de qué se trataba esta dictadura que se estaba llevando a cabo mientras las redes del gol se inflaban y el equipo dirigido por César Luis Menotti se encaminaba para ganar su primer campeonato mundial.

El diario francés Le Monde, en su edición del 10 de junio de 1978, informó que en las protestas estuvo también el portero sueco Ronnie Hellstrom, pero el propio protagonista lo desmintió, confirmando a su vez que Edstrom y Tapper sí se sumaron a la causa.

¿Cómo le fue a en aquel certamen? Mal, desde lo deportivo: jugó tres partidos, empató uno (1 a 1 contra ) y perdió dos (1 a 0 ante y 1 a 0 frente a ). Parte de ese plantel europeo, sin embargo, entendió que lo más importante que se estaba jugando allí no tenía mucho que ver con el fútbol…