La afición del Barcelona recibió con una ovación a los jugadores de su equipo a su llegada al estadio Spotify Camp Nou, de cara al duelo ante el Real Madrid en el clásico de LaLiga, la noche del domingo, mientras que dedicó silbidos a los jugadores del conjunto blanco, en una escena que reflejó el ambiente cargado que precede a la esperada cumbre entre los eternos rivales.

Las expediciones de ambos equipos se habían dirigido al estadio antes del inicio del encuentro, después de que los jugadores del Real Madrid abandonaran el hotel Intercontinental, mientras que la expedición del Barcelona partió del hotel Torre Melina Gran Meliá Barcelona, en medio de una gran expectación de la afición por un duelo que reviste una importancia excepcional en la lucha por el título.

El Barcelona afronta el partido bajo la dirección de su entrenador Hansi Flick, apoyándose en los factores de campo y afición, y con la aspiración de lograr la victoria y ampliar la distancia con su rival tradicional a nueve puntos, mientras que el Real Madrid busca regresar con un resultado positivo que recorte la brecha y lo devuelva con fuerza a la pelea por el liderato.

El conjunto blanco disputa el duelo con bajas importantes, las más destacadas la de Thibaut Courtois por una gripe y la de Vinícius Júnior por sanción, mientras que el Barcelona confía en su poderío ofensivo liderado por Lamine Yamal y Raphinha, en uno de los partidos más esperados de la temporada.