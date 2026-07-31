Galatasaray de Estambul ha vuelto a desmentir una vez más que tenga interés en fichar a Jamal Musiala, del Bayern de Múnich. Al mismo tiempo, Gala lanzó graves acusaciones.

«Debido a las noticias sobre nuestro club que se han difundido deliberadamente en los últimos tiempos y que no se corresponden con la verdad, nos vemos obligados a informar a la opinión pública. Las afirmaciones de que el futbolista profesional Jamal Musiala va a fichar por Galatasaray no se corresponden con la verdad», escribió en primer lugar el gigante turco en un comunicado publicado el viernes.





Ya hace unos días, Galatasaray aparentemente se había visto obligado a emitir un comunicado sobre los rumores en torno a Musiala. El gran diario turco Hürriyet había informado previamente de que el atacante de 23 años había sido ofrecido al club de Estambul en calidad de cedido. Como consecuencia, otros medios turcos y expertos en fichajes se hicieron eco de los rumores. Se habló de conversaciones avanzadas entre las partes y, en ocasiones, incluso de un acuerdo.

Ahora parece que al vigente campeón turco se le ha colmado la paciencia. En el nuevo comunicado también se esconde, de hecho, una dura arremetida contra la prensa: «La persistencia en mantener estas afirmaciones, cuya falsedad ha quedado claramente demostrada, es un intento de engañar a la opinión pública y de crear una percepción destinada a desacreditar las actividades de fichajes de nuestro club». Según el club, «llama la atención que las personas y los medios que difunden estas especulaciones ya comparecieran ante la opinión pública la temporada pasada con afirmaciones falsas similares».

Además, Gala subrayó que lleva a cabo sus movimientos en el mercado de fichajes «en interés de nuestro club, con gran cuidado y preservando la confidencialidad». «Las noticias falsas y las afirmaciones especulativas no cambiarán los principios de trabajo ni los objetivos de nuestro club». Por ello, el club trasladó a la opinión pública y a su propia afición la «petición urgente» de «basarse exclusivamente en las declaraciones oficiales de nuestro club y no dar crédito a las informaciones inexactas y a las especulaciones, así como a las personas y medios que las siguen difundiendo insistentemente».

Jamal Musiala todavía tiene un contrato de larga duración con el Bayern de Múnich

Musiala tiene contrato con el Bayern hasta 2030 y no contempla una salida, aunque su situación en el campeón récord alemán es ciertamente complicada. Tras su fractura de peroné el pasado verano, estuvo de baja durante meses y no regresó hasta principios de año. Desde entonces, solo ha dejado ver su calidad de forma muy esporádica; en el Mundial decepcionó, como toda la selección alemana. Tras la eliminación de la selección alemana, se sometió a una operación planificada desde hacía tiempo para retirarse una placa metálica y, según se informa, no volverá a entrenarse con el conjunto muniqués hasta después de la gira por Asia.

En su posición de mediapunta, de cara a la nueva temporada, hay ahora una competencia mayor que últimamente. Además de la tendencia de Michael Olise a jugar por dentro, el rol de ‘10’ también es el preferido del nuevo fichaje Ismael Saibari. Serge Gnabry y Lennart Karl también son opciones para jugar ahí.

Sin embargo, últimamente el club muniqués había asegurado públicamente en varias ocasiones que quería apoyarlo en su camino de vuelta a su mejor nivel tras la grave lesión de hace un año. Musiala «ha perdido un poco la facilidad, le faltan esos momentos mágicos. Pero llegarán, de eso estamos 100 por cien seguros», dijo el director deportivo Max Eberl.

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Datos de rendimiento de Jamal Musiala con el Bayern de Múnich en la temporada 2025/26