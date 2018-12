Los rivales de Rosario Central en la Copa Libertadores 2019: Gremio, Universidad Católica y G3

El equipo de Rosario ya conoce a dos de sus tres rivales en el Grupo H.

Rosario Central vuelve a la Copa Libertadores. El equipo de Edgardo Bauza integra el Grupo H de la edición 2019 del torneo de clubes más importante del continente.

Tras el sorteo realizado en Asunción de Paraguay, quedó definido que el Canalla compartirá la zona con Gremio -cabeza de serie-, Universidad Católica de Chile y G3.

¿Qué equipo sería G3? (Bolivia 3 vs. Libertad) vs. (Deportivo La Guaira vs. Real Garcilaso) vs. Atlético Nacional.