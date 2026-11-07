La retirada de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo del escenario internacional no fue solo el final de la trayectoria de dos de los mejores futbolistas de la historia, sino que supuso el cierre del telón de una época excepcional difícil de repetir, después de que ambas estrellas dejaran tras de sí récords y logros cuya superación podría requerir largas décadas.

Y mientras el mundo todavía asimila la ausencia del dúo que dominó el trono del fútbol durante más de dos décadas, los rasgos de una nueva generación comienzan a imponerse con fuerza, con cuatro nombres candidatos a tomar el relevo y perseguir el legado histórico de las estrellas portuguesa y argentina, encabezados por Kylian Mbappé y Erling Haaland, junto a Harry Kane y Lamine Yamal, según lo publicado por el diario español "As".

A lo largo de más de 20 años, Messi y Ronaldo conformaron un fenómeno excepcional en el fútbol mundial, y la rivalidad entre ambos no se limitó a los clubes, sino que se extendió al terreno internacional, donde cada uno dejó una huella difícil de borrar.

Cristiano Ronaldo abandonó el escenario internacional tras disputar 234 partidos con la camiseta de Portugal, en los que marcó 146 goles, convirtiéndose en el jugador con más participaciones y goles en la historia de las selecciones nacionales. Además, lideró a su país hasta la conquista de la Eurocopa en 2016 y de dos títulos en la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.

En cuanto a Lionel Messi, puso fin a su trayectoria internacional tras 208 partidos con la camiseta de Argentina, en los que anotó 126 goles, y logró llevar a la selección de su país a la conquista del Mundial de 2022, junto a dos títulos de la Copa América en 2021 y 2024.

Y resulta paradójico que ambas estrellas, pese a los largos años de rivalidad en la cima del fútbol, solo se enfrentaran dos veces con las camisetas de sus selecciones, y ambos partidos fueron amistosos. El primer enfrentamiento se produjo en 2011 en la ciudad suiza de Ginebra, y terminó con victoria de Argentina por 2-1, después de que tanto Messi como Ronaldo marcaran un gol para la selección de su país. El segundo encuentro, por su parte, se disputó en 2014 en la ciudad inglesa de Mánchester, y lo resolvió Portugal con un gol a cero, sin que ninguna de las dos estrellas lograra batir las redes.

La retirada de Messi y Ronaldo deja un vacío enorme, pero las cifras apuntan a la existencia de cuatro estrellas que poseen las cualidades necesarias para perseguir algunos de sus logros, aunque repetir lo conseguido por el dúo parezca una misión extremadamente difícil.

Erling Haaland y Kylian Mbappé encabezan la lista de candidatos en el plano goleador, después de que cada uno haya ofrecido cifras excepcionales con la selección de su país, mientras que Harry Kane cuenta con una gran experiencia internacional, y Lamine Yamal se perfila como uno de los talentos más destacados con capacidad para escribir una larga historia con España.

Haaland: una máquina de goles noruega

Erling Haaland, de 26 años, se perfila como uno de los candidatos más destacados para perseguir los registros goleadores históricos, después de haber marcado 65 goles en apenas 59 partidos internacionales, con un promedio que supera un gol por partido.

Y el delantero del Manchester City no se conformó con batir los récords individuales, sino que desempeñó un papel decisivo en el regreso de Noruega al nivel de las selecciones capaces de competir con las grandes, después de contribuir a su clasificación para el Mundial por primera vez en 28 años.

Además, Haaland superó el anterior récord de la selección de su país, en poder de Jørgen Juve, cifrado en 33 goles, para convertirse en el máximo goleador histórico de Noruega, con un promedio goleador asombroso de un gol cada 71 minutos aproximadamente.

Mbappé: el heredero más preparado

Por otro lado, Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, posee un registro internacional excepcional que lo convierte en uno de los jugadores más cercanos a igualar los logros de Messi y Ronaldo.

El delantero francés ha marcado 67 goles en 107 partidos internacionales, superando el anterior récord de Olivier Giroud, cifrado en 57 goles, para convertirse en el máximo goleador histórico de la selección de Francia, además de ofrecer 40 asistencias.

Y las ambiciones de Mbappé van más allá de las cifras goleadoras, después de haber marcado 22 goles en sus participaciones en tres ediciones del Mundial, para convertirse en el máximo goleador histórico del torneo, por delante de nombres legendarios, teniendo en cuenta que se proclamó campeón con Francia en 2018.

Y con la llegada a los 27 años, el capitán de la selección francesa parece tener una oportunidad dorada para reforzar sus cifras y continuar la persecución del legado que dejó el dúo legendario.

Harry Kane: cifras sin corona

Pese a haber cumplido 33 años, no se puede descartar a Harry Kane de la lista de candidatos a continuar la persecución de los récords, después de haber demostrado que es uno de los delanteros más constantes a nivel internacional.

El capitán de la selección de Inglaterra ha disputado 125 partidos internacionales, en los que ha marcado 91 goles, para encabezar la lista de máximos goleadores históricos de la selección de los Tres Leones, superando por una gran diferencia a Wayne Rooney, autor de 53 goles.

Además, el delantero del Bayern Múnich ha ofrecido 23 asistencias con la camiseta de la selección de su país, confirmando su gran valor a nivel internacional, aunque su palmarés todavía carece de los grandes títulos, después de haber fracasado en la conquista de cualquier torneo con Inglaterra hasta ahora.

Lamine Yamal: el más joven de los perseguidores

En cuanto a Lamine Yamal, representa la apuesta a largo plazo, dado su talento excepcional y su corta edad, después de haber comenzado su andadura internacional con la selección española con dieciséis años.

La estrella del Barcelona ha disputado 36 partidos internacionales, en los que ha marcado 11 goles y ha ofrecido 13 asistencias, además de haber logrado ya la conquista de la Eurocopa con España.

Y Yamal ha ofrecido niveles destacados con la camiseta de la selección de su país, siendo el más sobresaliente durante la semifinal de la Eurocopa 2024 ante Francia, cuando marcó un golazo que contribuyó al pase de España a la final.

Y el joven extremo cuenta con el tiempo suficiente para desarrollar sus cifras y perseguir a los grandes goleadores, sobre todo porque su trayectoria internacional todavía está en sus inicios, lo que lo convierte en uno de los nombres más destacados candidatos a dejar una huella histórica en los próximos años.

Y pese a las asombrosas cifras que ofrece el cuarteto, alcanzar lo que lograron Messi y Ronaldo sigue siendo un desafío excepcional, pues la cuestión no se relaciona únicamente con marcar goles o batir récords, sino con la capacidad de mantenerse en la cima durante más de dos décadas y continuar compitiendo a los más altos niveles con los clubes y las selecciones.

El dúo ha dejado un legado que trasciende los límites de las estadísticas y los títulos, y ha redibujado los parámetros de la excelencia en el fútbol moderno, por lo que sus posibles herederos no persiguen simplemente récords, sino que intentan alcanzar un estatus al que muchos no han logrado acercarse.