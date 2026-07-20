Los reyes de la dominación... Cuatro jugadores españoles que acabaron con el orgullo de Argentina

La selección española dio una lección inolvidable a Argentina y la sometió durante los 120 minutos de la final del Mundial 2026.

«La Roja» se proclamó campeona del mundo por segunda vez tras ganar 1-0 el domingo.

Las estadísticas reflejan la diferencia: 68 % de posesión, 20 disparos (11 entre los postes) para España, frente a 3 (ninguno a puerta) de Argentina.

Cuatro jugadores clave explican este dominio: el defensa Pau Cubarsi, premiado como mejor joven del torneo;

Destacaron también Rodri, el motor del equipo y mejor jugador del torneo; Dani Olmo; y Pedri, que entró en la segunda parte.

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Koparsi completó 121 de 126 pases (96 %) y no se limitó a retroceder, sino que rompió una y otra vez las líneas rivales.

Rodri completó 101 de 106 pases (95 %) y ya suma 1.394, récord histórico que supera al del brasileño Dunga.

Olmo, letal en campo rival, completó 21 de 25 pases (16 en el tercio argentino), sumó dos disparos y tres regates acertados.

La entrada de Pedri a la hora de juego consolidó el dominio del centro del campo: 57 pases acertados de 61 (93 %), 42 en campo rival.

Gracias al juego posicional y a una presión constante durante los 120 minutos, España dominó a Argentina.