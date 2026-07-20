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Los reyes de la dominación... Cuatro jugadores españoles que acabaron con el orgullo de Argentina

FEATURES
Pau Cubarsí
Rodri
D. Olmo
Pedri
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
España
Argentina
EE. UU.

El matador superó al tango «por todos los lados»

La selección española dio una lección inolvidable a Argentina y la sometió durante los 120 minutos de la final del Mundial 2026.

«La Roja» se proclamó campeona del mundo por segunda vez tras ganar 1-0 el domingo.

Las estadísticas reflejan la diferencia: 68 % de posesión, 20 disparos (11 entre los postes) para España, frente a 3 (ninguno a puerta) de Argentina.

Cuatro jugadores clave explican este dominio: el defensa Pau Cubarsi, premiado como mejor joven del torneo;

Destacaron también Rodri, el motor del equipo y mejor jugador del torneo; Dani Olmo; y Pedri, que entró en la segunda parte.

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Koparsi completó 121 de 126 pases (96 %) y no se limitó a retroceder, sino que rompió una y otra vez las líneas rivales.

Rodri completó 101 de 106 pases (95 %) y ya suma 1.394, récord histórico que supera al del brasileño Dunga.

Olmo, letal en campo rival, completó 21 de 25 pases (16 en el tercio argentino), sumó dos disparos y tres regates acertados.

La entrada de Pedri a la hora de juego consolidó el dominio del centro del campo: 57 pases acertados de 61 (93 %), 42 en campo rival.

Gracias al juego posicional y a una presión constante durante los 120 minutos, España dominó a Argentina.

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