Los resúmenes de la Eredivisie seguirán varios años más en la NOS, que inicia una colaboración con ESPN

Los resúmenes de la Eredivisie se seguirán viendo en la NOS durante los próximos años. La cadena pública ha anunciado que el contrato se ha prorrogado hasta el final de la temporada 2031/32. Los resúmenes de la Vrouwen Eredivisie también seguirán en la NOS, que además tendrá acceso a imágenes de la Keuken Kampioen Divisie y colaborará con ESPN.

Además de ofrecer los resúmenes, la NOS seguirá con las retransmisiones en directo por radio en NOS Langs de Lijn. «Con el nuevo acuerdo, la NOS tendrá más posibilidades de compartir rápidamente y con mayor amplitud los mejores momentos y los resúmenes por internet y en las redes sociales», señala también la cadena pública.

«También habrá posibilidades de mostrar resúmenes de la Keuken Kampioen Divisie y la EuroJackpot Vrouwen Eredivisie. Además, la NOS y ESPN han expresado su intención de colaborar en la creación de un programa juvenil sobre la VriendenLoterij Eredivisie».

«Estamos enormemente contentos con esta renovación», afirma Xander van der Wulp, redactor jefe de NOS Sport. «Los resúmenes de la Eredivisie forman parte de la NOS. Incluso en tiempos en los que debemos examinar nuestros gastos con atención, es importante que el fútbol neerlandés siga siendo accesible para todos en la cadena pública».

«Se mantiene en NPO 1 la tradicional cita para ver el fútbol con el plato en las rodillas, pero este acuerdo también nos da más posibilidades de llegar a los aficionados que siguen la Eredivisie de otras maneras, por ejemplo, a través de NPO Start, nuestra aplicación y las redes sociales».

«Así podemos despertar el entusiasmo por la Eredivisie entre distintas generaciones de aficionados», concluye Van der Wulp. ESPN se encarga de las retransmisiones en directo de los partidos de la Eredivisie. El canal deportivo tiene los derechos hasta mediados de 2030.

Desde hace algún tiempo, en el espacio de resúmenes de las 19:00 también participan analistas que dan su opinión entre partido y partido. Rafael van der Vaart, Theo Janssen, Leonne Stentler, Merel van Dongen e Imke Courtois son algunos de los que acuden con regularidad al Media Park de Hilversum.