Los resultados mandan en el fútbol y otras mentiras…

La eliminación de España en octavos de final condena a Luis Enrique y borra de un plumazo sus cuatro años en La Roja.

Por Juan Manuel López

Hay frases que, de tanto repetirse, parece que son verdades absolutas e indiscutibles. “Los resultados mandan en el fútbol”, afirman los entrenadores y recitan los jugadores de memoria en cada entrevista. “Los resultados mandan en el fútbol”, explican los periodistas para justificar de manera sencilla cualquier tipo de decisión o de conducta. “Los resultados mandan en el fútbol”, verbalizan los aficionados para comprender una acción y dar pronto una vuelta de página.

¿Por qué mandan? Bueno, no se sabe muy bien el motivo si abrimos el abanico de un debate más profundo. Quizá exista un poder místico que no llegamos a observar o son mandones por naturaleza. ¿Los resultados son como esos jefes sin compasión que sólo evalúan números? Es una posibilidad que no debemos descartar. ¿Mandan para no tener que pensar? Bueno, tal vez, a nadie le gusta demorar en un mundo de ansiedades.

En ese “mandar”, por lo pronto, hay una simplificación de horas, días, meses o años de trabajo. Ese “mandar” borra todos los colores y se queda sólo con el blanco y el negro. Si triunfa, al protagonista se lo eleva; si cae, al protagonista se lo hunde y crece el valor del personaje que estaba fuera sin participar. El proceso (casi) nunca importa.

¿Qué se discute, en tal caso? ¿Qué hay en el medio? Si los resultados mandan en el fútbol, no debería existir el análisis periodístico. ¿Se quedarían sin trabajo cientos o miles de periodistas? Para qué armar una tertulia o escribir en un periódico si la conclusión es siempre la misma: si gana, es bueno; si pierde, es malo.

El palo de hoy es para Luis Enrique porque España perdió ante Marruecos en la tanda de penaltis y quedó eliminado del Mundial. Hoy, entonces, el asturiano es un pésimo entrenador y ya no sirve hasta que vuelva a ganar. Hoy, Sergio Ramos es el Franz Beckenbauer de la Alemania de 1974, Iago Aspas es el Romario del Brasil de 1994 y Borja Iglesias es el David Villa de la España de 2010. Hoy, como perdió, el DT se equivocó en ser “streamer”.