Los recuerdos de Daniel Bocanegra con Alexis Henríquez luego de seis años en Atlético Nacional

El lateral se despidió del samario que este viernes tendrá su homenaje por parte del club y afición Verdolaga.

Daniel Bocanegra posiblemente era el mejor amigo de Alexis Henríquez dentro de y viceversa. Y no es coincidencia pues hasta el 2019 fueron los dos últimos jugadores del plantel campeón de la 2016 que aún seguían vistiendo la camiseta verde y blanca.

Este viernes, el 'Capitán Libertador' tendrá su despedida ofrecida por el club y los hinchas, en la cual pondrá oficialmente fin a su etapa que inició en 2012 y lo dejó como el jugador con más títulos en la historia de los paisas. Henríquez terminó contrato el pasado 31 de diciembre y no fue renovado.

Aprovechando la ocasión, Bocanegra tuvo sentidas palabras de afecto y agradecimiento con el samario, en un video publicado en las redes sociales oficiales del Verde.

El relato del lateral inició por su llegada al equipo: "Recuerdo los primeros días cuando llegué a Nacional, el reencuentro con Alex y los compañeros. Alexis, el capitán que era de Atlético Nacional, me dio la bienvenida, me hizo sentir en casa desde el primer momento".

La conexión Bocanegra-Henríquez fue instantánea y desde ese instante se forjaría una de las duplas y amistades más sólidas del plantel: "Ese momento sentimos empatía, hicimos una muy buena relación, le aprendí muchas cosas y gracias a Dios fue un trabajo muy lindo con muchos éxitos y títulos. Aprenderle todo esto a Alex que es un gran capitán, gran jugador y un ser humano impresionante" continuó el tolimense.

Dentro y fuera de la cancha, ambos jugadores emergieron como referentes y se consolidaron en la campaña más importante de sus carreras. Para Bocanegra las palabras de Henríquez fueron enriquecedoras y vitales en la consecución del título continental: "Esa Copa Libertadores que no se olvida. Las palabras que me decía, el ánimo que me daba, lo que él me hacía entender dentro del terreno de juego, los consejos que me daba. Cuando llegué venía de otros equipos, pero no había tenido tanto recorrido, Alexis ya había ganado una Copa Libertadores, tenía experiencia, entonces era aprenderle a él. Fue un gran líder, un gran compañero, aprendí mucho con él. Agradezco estos seis años y medio que compartí con él, me dejó una gran experiencia, una gran enseñanza, es algo muy lindo que te llega y te alegra recordarlo".

Además de resaltar las cualidades como jugador, Bocanegra también tuvo elogios para Henríquez como profesional y persona: "Alex era muy serio, pero teníamos muy buena relación y recochaba, porque aquí los compañeros muy poco lo recochaban, pero yo por esa amistad tuvimos esa gran relación y nos recochábamos mutuamente. Había respeto también, siempre sin pasarnos más allá de los límites. Teníamos comunicación afuera, fue algo muy lindo. Le aprendí el compromiso que tenía para trabajar. Un jugador entregado 100% a esta profesión, me dejó muchas enseñanzas. Era el primero que llegaba, el último que se iba, entonces eso te marca de Alex".

También recordó el carácter fuerte, pero solidario, y el compañerismo que caracterizó a Charales en Nacional: "Fue un gran capitán. No importaba quién fuera, si tenía que regañarlo o corregirlo, él lo hacía. Tuvimos varios roces, pero queda dentro del terreno de juego, son cosas que pasan en el momento y uno lo entiende. Si él me decía era por alguna razón y para beneficio del grupo, a veces yo también le decía a él, pero con respeto y ya después de que terminaba el partido, como siempre, la misma amistad que hemos tenido".

Bocanegra terminó su relato con el recuerdo de los 13 títulos conquistados por Henríquez y el deseo sincero de éxito para su futuro: "El capitán más ganador, gran capitán, el Libertador. Palabras de agradecimiento para Alex por haber compartido estos años con él. Le deseo lo mejor en sus proyectos si sigue en la carrera de futbolista o, creo que estudió para técnico, entonces desearle lo mejor, muchas bendiciones y muchos éxitos para él y su familia".