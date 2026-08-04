Desde el histórico doblete de Liga y Copa en la temporada 2020/21, Besiktas ha ido perdiendo poco a poco terreno respecto a sus rivales de la ciudad, Galatasaray y Fenerbahce. Desde entonces, no ha logrado una mejor clasificación que el tercer puesto. También en la pasada temporada, Besiktas no tuvo ningún papel en la lucha por el título y cerró el curso en cuarta posición. Eso es lo que ahora quiere cambiar.

Para ello, las Águilas Negras se han movido de verdad a lo grande en el mercado de fichajes este verano. Por Dogan Alemdar, Ilhan Fakili y el exguardameta del Bayern Alexander Nübel, el club puntero turco pagó alrededor de once millones de euros. El lateral izquierdo Kassoum Ouattara, procedente del AS Monaco, costó ocho millones de euros, mientras que por Leandro Trossard, del campeón inglés FC Arsenal, hubo que desembolsar 18 millones de euros. Sin embargo, la mayor cantidad se la llevó Orkun Kökcü: inicialmente solo cedido por Benfica Lisboa, el centrocampista pasó a ser jugador fijo de Besiktas tras la temporada por una obligación de compra. El volumen total, incluidos los bonus, puede alcanzar los 30 millones de euros, lo que supone un nuevo récord del club.

A ello se sumó el fichaje a coste cero del exjugador del Dortmund Salih Özcan, aunque podrían llegar más incorporaciones. También la superestrella Mohamed Salah figura en la lista de deseos. En total, el gasto asciende a día de hoy a unos 67 millones de euros, una cifra que Besiktas nunca antes había invertido en un solo verano y con la que además superó por primera vez la barrera de los 60 millones.

Sin embargo, frente a ello apenas hay ingresos: por ventas, el club no ha recaudado hasta ahora ni siquiera diez millones de euros. Ernest Muci se marchó al Trabzonspor por 8,5 millones de euros, mientras que Gökhan Sazdagi solo dejó 200.000 euros.

Besiktas asume un riesgo enorme con récords de fichajes

Todo apunta a que Besiktas también cerrará este mercado de fichajes con pérdidas. Para el 16 veces campeón de Turquía, esto ya no es en absoluto una excepción. Desde la temporada 2020/21, el club ha registrado en cada campaña más gasto en fichajes que ingresos, y el déficit no ha dejado de crecer. Mientras que en 2021/22 el saldo negativo todavía rondaba los cuatro millones de euros, más recientemente ya se situó en casi 28 millones de euros.

Las consecuencias de esta política de fichajes y gasto ya se reflejan claramente en la situación financiera de Besiktas. Según informaciones de los medios, las deudas del club ascienden ya a unos 360 millones de euros. Los elevados gastos en fichajes aportan su parte, sí, pero la mayor carga procede de los costes de personal permanentemente altos, así como del peso de los intereses de los préstamos existentes.

Precisamente los costes de financiación se han convertido en un problema considerable para Besiktas. "La carga anual por intereses de nuestro club, que alcanza casi los 50 millones de euros, es el mayor obstáculo para nuestro éxito. Con esa suma se podría construir un equipo de fútbol completamente nuevo", subrayó el presidente del club, Serdal Adali. Ya en junio de 2025 advirtió en una asamblea general sobre la dinámica de la deuda: "Besiktas paga actualmente 125.000 euros diarios en intereses, 4 millones de euros al mes y alrededor de 50 millones de euros al año. Cuando termine la reunión de la junta directiva, la deuda de Besiktas ya habrá aumentado en otros cinco millones de liras turcas".

En los últimos años, la directiva del club, como numerosos otros grandes clubes turcos, apostó cada vez más por fichajes de renombre y esperó un éxito deportivo inmediato. El efecto deseado no llegó, pero la carga financiera sí se mantuvo. Sobre todo, la estructura salarial se vio fuertemente exigida. Rafa Silva (2024–2026 en Besiktas) habría ganado la friolera de diez millones de euros al año incluyendo bonus, y Ciro Immobile también recibió un paquete lucrativo durante su etapa en Besiktas. Tammy Abraham y Wilfred Ndidi cobraron presuntamente más de cinco millones de euros al año. También los actuales grandes refuerzos, como Trossard y Nübel, tienen contratos muy elevados.

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13 entrenadores en seis años: Besiktas y el problema de las indemnizaciones

Pero no solo la plantilla carga siempre las finanzas. También en el puesto de entrenador se generaron costes elevados debido a los frecuentes cambios. Desde 2020, Besiktas ha cambiado de entrenador nada menos que 13 veces; algunos incluso regresaron en varias ocasiones. El caso más reciente fue la segunda separación de Sergen Yalcin (entrenador campeón de 2020/21), antes de que Vincenzo Italiano asumiera el cargo en junio. Los numerosos despidos se tradujeron en altas indemnizaciones.

A pesar de las costosas decisiones de personal, Besiktas mantiene con obstinación su estrategia. Este rumbo también es posible porque se vislumbra un alivio financiero. Un papel central lo desempeña el llamado proyecto Dikilitas, que Adali promocionó como "la mayor fuente de ingresos en la historia de Besiktas". Pero ¿qué hay detrás del plan?

Besiktas quiere seguir el ejemplo de Galatasaray y Fenerbahce

Con el proyecto Dikilitas, el club histórico impulsa una iniciativa inmobiliaria millonaria que pretende asegurar a largo plazo el futuro financiero. El concepto se basa en un terreno situado en el céntrico barrio estambulí de Dikilitas, cerca de la sede del club y del estadio. Hasta ahora, la zona apenas se había explotado económicamente. En colaboración con la empresa estatal inmobiliaria Emlak Konut GYO, allí se construirán inmuebles residenciales y comerciales. La autorización necesaria ya fue concedida en abril de 2025. En cualquier caso, para Besiktas el acuerdo supone un auténtico balón de oxígeno. En lugar de activos muertos, el club aspira en el futuro a ingresos de alrededor de 200 millones de euros gracias a la comercialización de estas propiedades de lujo.

El presidente Adali ve en este tipo de proyectos una razón fundamental por la que Besiktas ha quedado rezagado últimamente respecto a Galatasaray y Fenerbahce. "Nuestros eternos rivales han generado durante años ingresos a través de proyectos inmobiliarios. Nosotros, en cambio, nos hemos quedado mirando. Ahora estamos corrigiendo ese error", explicó Adali.

El presidente también subrayó la importancia de esas fuentes de ingresos para la planificación de la plantilla: "Los jugadores estrella se fichan gracias a este tipo de proyectos. Nuestros rivales pagan los salarios de sus jugadores con los ingresos de estos proyectos. Nosotros haremos exactamente lo mismo".

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Besiktas quiere pelear por el título

Además de Dikilitas, Adali anunció más medidas para mejorar la situación financiera. El vacío BJK Plaza deberá alquilarse a una cadena hotelera internacional. De este modo, los ingresos anuales por alquiler podrían ascender a unos 3,5 millones de euros. Adali también comunicó que, en el caso del terreno de Fulya, se había negociado un nuevo contrato de alquiler favorable al club.

Además, la participación del club aumentó del 51 al 70 por ciento mediante una ampliación de capital en Besiktas Football Investments Inc. Según Adali, eso permitió saldar deudas por valor de 35 millones de euros sin utilizar dinero de la caja del club.

De cara al futuro, Besiktas apuesta por los proyectos anunciados y por una reorientación financiera. Adali se muestra convencido de que el camino emprendido puede devolver el éxito a largo plazo: "Si ponemos en marcha estos proyectos, no solo resolveremos nuestros problemas de deuda, sino que también construiremos equipos capaces de pelear por campeonatos en el futuro".