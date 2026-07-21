El español Marc Cucurella provocó una enorme oleada de indignación en Argentina tras elegir una famosa canción argentina durante las celebraciones de su selección por el título del Mundial 2026, ante dos millones de seguidores en las calles de la capital, Madrid, en un gesto que los argentinos consideraron una provocación directa y una burla de su amarga derrota en la final.

La reconocida cadena deportiva "TyC Sports" señaló que la elección de Cucurella de la canción "Malbec", de los cantantes argentinos Duki y Bizarrap, supuso una burla y una mofa intencionada, especialmente porque la letra de la canción incluye frases festivas que dicen: "Llegué a la ciudad y me recibieron como a un jefe, y mi popularidad aumentó día tras día, y no sé cómo ocurrió. Hoy celebramos, y mi equipo se ha convertido en campeón, dentro de la fiesta y fuera de ella en la calle, se puede escuchar mi voz".

Dos millones de personas salieron ayer a las calles de Madrid para recibir a los nuevos campeones del mundo, donde las multitudinarias celebraciones culminaron con la aparición de los jugadores en el famoso escenario de Cibeles. Los 26 jugadores subieron al escenario uno tras otro entre clamorosos cánticos de la afición, pero la elección de Cucurella de una canción argentina en ese preciso momento desató una amplia polémica.

La provocación no se limitó únicamente a la canción, sino que se extendió a una pancarta lanzada sobre el autobús de la selección española que invitaba a una pelea entre el centrocampista argentino Leandro Paredes y la estrella española del Barcelona, Gavi, en clara alusión a la tensión que vivió el final del partido de la final entre ambos equipos.

Las airadas reacciones se intensificaron en las plataformas de redes sociales argentinas, donde muchos consideraron que el uso de una canción argentina en la celebración de la victoria sobre Argentina supone una ofensa intencionada y una falta de deportividad, mientras que otros defendieron el derecho de los jugadores a celebrar de la manera que consideren oportuna.

Cabe recordar que España conquistó el título del Mundial por segunda vez en su historia tras vencer a Argentina por un gol a cero en la prórroga, en una emocionante final que presenció evidentes tensiones entre los jugadores de ambos equipos, lo que explica que las provocaciones continúen incluso después de finalizar el torneo.