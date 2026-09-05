La Fiorentina sufrió su tercera derrota consecutiva en la Serie A, esta vez en su propio estadio y ante su afición, frente al Torino por 3-1 la noche del sábado.

El diario As señaló las dificultades del argentino Franco Mastantuono, que juega en la Viola cedido por el Real Madrid.

Franco Mastantuono no dejó una huella destacada durante el encuentro, y fue sustituido entre los dos tiempos del partido.

La Fiorentina intentó apoyarse en los contraataques y cedió la posesión al Torino.

La Viola dispuso de dos ocasiones en las que Mastantuono fue el protagonista, tras lograr arrebatar el balón a la defensa rival, pero no consiguió mover las redes.

La Fiorentina fue la primera en marcar, en el minuto 48, por medio de Matteo Pellegrino, con un potente disparo con su pierna izquierda que sorprendió al portero Paleari.

Pero el Torino respondió con dos goles consecutivos, obra de Rolando Mandragora y Che Adams, en los minutos 74 y 82, para sumar así el equipo sus primeros 3 puntos de la temporada, mientras que la Fiorentina permaneció en el fondo de la clasificación.

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