Los principales clubes de Italia, España y Portugal quieren fichar al FC Utrecht

Los principales clubes de España, Italia y Portugal siguen a Yannick Boerleider. El portero del FC Utrecht impresionó en la Algarve Elite Cup, según Matteo Moretto, de Marca.

Boerleider, que milita en el FC Utrecht Sub-17, ya había destacado en la Algarve Cup de noviembre.

En la fase de grupos, el FC Utrecht terminó segundo tras enfrentarse a Benfica, North York y HIK Hellerup, y luego fue tercero en la siguiente ronda ante Atlético de Madrid y Porto.

Desde este año, Boerleider también es internacional con la selección sub-17 de Surinam.