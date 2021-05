Los posibles rivales de Boca en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021

El Xeneize quedó a tres puntos del líder Barcelona y en la próxima fase deberá enfrentarse a alguno de los equipos que ganó su grupo.

Boca logró el objetivo principal: clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores 2021 . Lo hizo gracias a su victoria frente a The Strongest por 3-0, pero no alcanzó para ser el puntero del Grupo C , privilegio obtenido por Barcelona de Guayaquil, que lo derrotó en Ecuador y se llevó un punto de La Bombonera.

Ahora, como segundo de su zona, los octavos de final deberá disputarlos ante alguno de los ocho equipos que finalicen como punteros , sin restricciones por país ni por haber compartido el grupo.

De las ocho zonas, hay siete que ya tienen definido a su líder: Palmeiras , el último verdugo en la edición 2020, en el A; Inter de Porto Alegre en el B; el mencionado Barcelona de Ecuador; Fluminense , que superó a River, en el C; Racing , su rival en la semifinal de la Copa de la Liga Profesional, en el E; Argentinos Juniors , la gran revelación del certamen, en el F; y Atlético Mineiro en el H.

De esta forma, solo resta saber si Flamengo , que le arrebató la final del certamen en el 2019, será el ganador del Grupo G o Vélez logra el batacazo en el Maracaná. Lo que ya quedó definido es que, al menos en esta instancia, no es posible otro Superclásico ante River, ya que ambos quedaron escoltas.