Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, afronta un nuevo desafío en la confección de su próxima lista, ante la persistente ausencia de varios elementos fundamentales por lesión, antes del anuncio de los nombres convocados el próximo viernes.

Zidane ya tuvo que lidiar con circunstancias similares durante el parón internacional del pasado septiembre, cuando se vio obligado a afrontar las ausencias de William Saliba y Aurélien Tchouaméni, antes de que se sumara Ibrahima Konaté, a quien sustituyó Leny Yoro en la lista.

Según la cadena "Foot Mercato", en el centro de la defensa, William Saliba sigue estando a varias semanas de volver a los terrenos de juego, mientras que Maxence Lacroix está ausente por una rotura en los tendones de la rodilla, una lesión que podría dejarlo fuera hasta final de año.

Tres plazas en la línea defensiva parecen aseguradas para Dayot Upamecano, Jérémy Jacquet e Ibrahima Konaté, mientras que la cuarta plaza sigue en disputa entre Leny Yoro, que no ha ofrecido el nivel esperado con el Manchester United pero que mostró una gran imagen con la selección francesa el mes pasado, y Lucas Hernández, que convenció en sus últimas participaciones con el Paris Saint-Germain, junto a Wesley Fofana, que ofreció una actuación destacada ante el Manchester United ayer sábado.

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En el flanco derecho, las dudas rodean la situación de Jules Koundé, después de ausentarse en los partidos del Barcelona ante el Real Madrid y el Paris Saint-Germain por un esguince de tobillo, lo que podría abrir la puerta al regreso de Pierre Kalulu para ocupar esta posición.

En cuanto a la segunda plaza en el flanco derecho, sigue siendo difícil determinar la identidad del jugador más próximo a ocuparla, ante la menor participación de Malo Gusto con el Chelsea y, pese a la notable mejoría en el nivel de Jonathan Clauss con el Niza, este no se ajusta por completo a los criterios de Zidane, que sitúa la construcción del equipo de cara al futuro entre sus prioridades.

Benjamin Pavard también está ausente por lesión, mientras que Andy Diouf podría haber representado una opción adicional para ocupar esta posición, pero Zidane insistió durante el primer parón internacional en contar con él en el flanco izquierdo.

¿Se ausentarán Dembélé y Olise?

En el centro del campo, las posibilidades de que Manu Koné se recupere de su lesión en el muslo antes de la próxima concentración parecen escasas, pero Zidane espera recuperar los servicios de Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery y Adrien Rabiot, quien logró marcar un gol con la camiseta del Milan en el derbi ante el Inter el pasado sábado, que terminó con victoria de su equipo por 3-1.

Se espera que Eduardo Camavinga y Lucas Da Cunha mantengan sus puestos en la lista, y la apuesta de Zidane por Rayan Cherki en el centro del campo durante el pasado parón internacional reduce las probabilidades de que se produzcan grandes cambios en esta posición.

En la línea ofensiva, el técnico francés dispone de numerosas opciones, pero podría verse obligado a recurrir a algunos nombres inesperados, después de que en la anterior lista se produjera la convocatoria de Estéban Lepaul, ante las múltiples lesiones que golpean a los elementos ofensivos.

Ousmane Dembélé queda fuera de los planes, mientras que las dudas rodean la situación de Michael Olise, que se lesionó durante el partido ante el Dortmund el pasado sábado, además de Estéban Lepaul, que sufre una lesión en el tobillo izquierdo.

Estas circunstancias abren la puerta a la posibilidad del regreso de Marcus Thuram, delantero del Inter de Milán, que ofrece buenos niveles en el último periodo, algo a lo que apuntó el canal Téléfoot como una de las opciones que se le plantean a Zidane para suplir las ausencias ofensivas.

En cambio, el debut de Ilan Junior Kroupi con la selección francesa podría aplazarse, pese a la gran expectación por su convocatoria, después de haberse alejado de los terrenos de juego durante varios meses por lesión, aunque el delantero del Bournemouth ha comenzado a recuperar progresivamente su puesta a punto y logró dar una asistencia decisiva durante su participación, que se prolongó por solo 22 minutos, ante el Leeds esta semana.