Los portugueses dan una mala imagen justo antes del inicio del partido: «¡Esto es una falta de respeto!»

El viernes, antes del amistoso contra Chile, Portugal vivió un momento incómodo: el himno chileno se cortó y dio paso al portugués.

Para Portugal, este encuentro era clave en su preparación para el Mundial de Estados Unidos, pero antes del pitido inicial todo el mundo hablaba de lo ocurrido con los himnos, no de Cristiano Ronaldo ni de las alineaciones.

Mientras los jugadores y aficionados chilenos aún cantaban su himno, comenzó a sonar el de Portugal, por lo que no pudieron terminarlo.

El comentarista de Ziggo Sport, Johan van Polanen, lo calificó de “un poco irrespetuoso”.

«Mientras sonaba el himno de Chile, ya empezaron a poner el nuestro», apuntó Van Polanen. «Así está en el guion, pero también podrían fijarse en lo que pasa en el campo», añadió.

Para Portugal este partido marca el inicio de la recta final hacia la Copa América; debutará el 17 de junio ante Congo.

Cristiano Ronaldo, que se prepara para su sexto Mundial, será titular.