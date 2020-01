Los polémicos penales en Jaguares - América de Cali que encendieron las redes

Tres acciones del partido fueron altamente debatidas en las redes entres los hinchas de los equipos.

Jaguares de Córdoba estuvo a pocos minutos de propinarle un duro golpe al América de Cali en el Jarguay de Montería. Los cordobeses se pusieron en ventaja 2-1 pero en las últimas jugadas del compromiso Cabrera fue derribado en el área y Rangel cambió el penal por el empate. A esa acción se sumaron dos penales más, uno para el empate parcial de los locales y otro para la visita que fue desperdiciado. ¿Acertó el árbitro? En este partido no hubo VAR, así que el debate está abierto.

Haider Castro, encargado de impartir justicia, castigó la imprudencia de Daniel Cifuentes que derribó al rival con una patada. Sergio Romero anotó para el 1-1 parcial. En el análisis de la jugada, no quedan dudas del acierto del central.

FUE PENALTI: Acierto de Heider Castro al sancionar penalti a favor de Jaguares, distracción de Daniel Cifuentes que termina pateando al hombre de Jaguares dentro del área. #LigaBetplay pic.twitter.com/GUy5upNtYV — El Var Central 🖥 (@ElVarCentral) January 29, 2020

El penal sobre Duván Vergara generó amplias discusiones. La cuenta especializada en arbitraje, El Var Central, opinó que fue error de Castro pues no hubo obstrucción a Duván Vergara, por lo tanto el penal no habría existido. Justicia divina o no, "Rufay" Zapata le atajó el cobro a Michael Rangel.

NO ERA PENALTI: El defensor de Jaguares apenas le pone la mano en el pecho a Vergara, y este se tira hacia atrás. El árbitro seguramente interpreta obstrucción pero la verdad no la veo. Es una jugada que hacía mucho Neymar en sus inicios y que ya nadie se la cobra. #LigaBetplay pic.twitter.com/scL6T8YMB2 — El Var Central 🖥 (@ElVarCentral) January 29, 2020

En las postrimerías del partido, y con tiempo de reposición a punto de cumplirse, Kevin Riascos le cometió falta a Yesus Cabrera. La jugada también fue debatida por los aficionados pues interpretan que el jugador americano exageró la acción. También se cuestionó los seis minutos de reposición que indicó el árbitro.