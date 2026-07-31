Los periódicos de la mañana repasan la victoria por 4-1 del Ajax sobre el FK Vojvodina en la segunda ronda previa de la Conference League. Un jugador del conjunto de Ámsterdam acapara todos los elogios tras su gran actuación.

«El 2-1 del inspirado Oscar Glouk, tras una combinación con Godts, fue una maravilla. Ese gol llevó a Michel a sustituir en el minuto 57 a Dolberg, Klaassen y Owen Wijndal por Leonardo, Mokio y Henrique», analiza De Telegraaf sobre la segunda mitad del Ajax en casa. «Un minuto después, el revitalizado Gloukh firmó su segundo gol de la noche (3-1)».

Het Parool califica a Gloukh de «figura» tras su hat-trick en la segunda parte en Ámsterdam. «Tras el descanso, el Ajax se fue distanciando del Vojvodina, sobre todo gracias a Gloukh. A pase de Godts, marcó el 2-1 con un disparo a la escuadra derecha. Poco después volvió a marcar, esta vez con el exterior de su pie derecho. Con un potente disparo por alto sentenció el 4-1 final».

El Algemeen Dagblad también se deshace en elogios hacia Gloukh, que actuó desde el centro del campo. «El regateador de 1,70 metros de Rehovot, en Israel. Prácticamente él solo conduce al Ajax a una victoria sobre el FK Vojvodina en el primer partido oficial en casa del técnico Míchel».

Según el AD, Gloukh firmó una auténtica exhibición tras el descanso. «Hace un hat-trick. No con remates sencillos, sino con goles de gran mérito que le valen una ovación del público al ser sustituido a un cuarto de hora del final».

«La temporada pasada fue muy difícil en el plano mental», dijo Gloukh después del partido en Voetbal International. «Sobre todo porque hubo tres entrenadores en total. Pero ahora soy mucho más fuerte mentalmente. Tenemos confianza en este entrenador, ojalá sea una buena temporada».